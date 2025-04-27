嘉義市4月交通死亡3起 違停釀車禍有刑責

嘉義市常見車輛違停。（嘉義市政府提供）

2025/04/27 20:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市4月接連發生3件重大交通死亡事故，因大貨車違規停車於忠孝路機慢車道上，導致後方機車騎士閃避不及追撞死亡；微型電動二輪車於玉山路巷內碰撞高齡行人，導致行人死亡；大雅路上1位行人於夜間身著深色衣褲，違規闖紅燈且未行走行穿線上遭車輛碰撞事故，經送醫後不治；市府交通處提醒民眾，注意安全駕駛，且勿違規停車，若發生事故，車主也有刑責。

市府交通處長許啟明指出，微型電動二輪車是新興交通工具，駕駛人應謹慎行駛，注意周圍路況與行人動態，並遵守交通法規，相關騎乘規定包含車速禁止超過25公里、禁止雙載、須配戴安全帽、禁止酒駕、毒駕以及拒檢、禁止擅自變更電子控制裝置或原有規格；目前騎乘微型電動二輪車族群多為學生，市府除已要求教育處、校外會等單位加強向學生宣導騎乘應注意事項及應遵守法規，正評估辦理監警聯合稽查，針對改裝車輛速限加強稽查，呼籲市民切勿改裝車輛，請依規定速限行駛。

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許啟明說，若違規停車導致他人發生車禍或致人死亡，可依過失傷害罪及過失致死罪判處相關刑責，大貨車等大型車輛應落實停車規範，考量停放位置是否會影響他人通行，避免因違規停放影響交通安全。

許啟明表示，大雅路道路筆直且為下坡路段，車輛易有違規超速及違規迴轉行駛情形，為遏止超速及違規迴轉跨越雙黃線行駛車輛，警察局除設置固定式測速照相機，並安排不定期勤務執行移動式測速照相取締超速車輛，交通處並已配套在大雅路增設夜間反光效果違規取締標誌牌面，附掛於路燈桿明顯處，提醒用路人並降低車輛超速及雙黃線違規迴轉行為。

嘉義市政府增設科技執法取締違規。（嘉義市政府提供）

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