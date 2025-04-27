為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義市4月交通死亡3起 違停釀車禍有刑責

    嘉義市常見車輛違停。（嘉義市政府提供）

    嘉義市常見車輛違停。（嘉義市政府提供）

    2025/04/27 20:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市4月接連發生3件重大交通死亡事故，因大貨車違規停車於忠孝路機慢車道上，導致後方機車騎士閃避不及追撞死亡；微型電動二輪車於玉山路巷內碰撞高齡行人，導致行人死亡；大雅路上1位行人於夜間身著深色衣褲，違規闖紅燈且未行走行穿線上遭車輛碰撞事故，經送醫後不治；市府交通處提醒民眾，注意安全駕駛，且勿違規停車，若發生事故，車主也有刑責。

    市府交通處長許啟明指出，微型電動二輪車是新興交通工具，駕駛人應謹慎行駛，注意周圍路況與行人動態，並遵守交通法規，相關騎乘規定包含車速禁止超過25公里、禁止雙載、須配戴安全帽、禁止酒駕、毒駕以及拒檢、禁止擅自變更電子控制裝置或原有規格；目前騎乘微型電動二輪車族群多為學生，市府除已要求教育處、校外會等單位加強向學生宣導騎乘應注意事項及應遵守法規，正評估辦理監警聯合稽查，針對改裝車輛速限加強稽查，呼籲市民切勿改裝車輛，請依規定速限行駛。

    許啟明說，若違規停車導致他人發生車禍或致人死亡，可依過失傷害罪及過失致死罪判處相關刑責，大貨車等大型車輛應落實停車規範，考量停放位置是否會影響他人通行，避免因違規停放影響交通安全。

    許啟明表示，大雅路道路筆直且為下坡路段，車輛易有違規超速及違規迴轉行駛情形，為遏止超速及違規迴轉跨越雙黃線行駛車輛，警察局除設置固定式測速照相機，並安排不定期勤務執行移動式測速照相取締超速車輛，交通處並已配套在大雅路增設夜間反光效果違規取締標誌牌面，附掛於路燈桿明顯處，提醒用路人並降低車輛超速及雙黃線違規迴轉行為。

    嘉義市政府增設科技執法取締違規。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府增設科技執法取締違規。（嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播