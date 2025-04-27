四技二專統測落幕 全教會：大型活動應避開、加強監考人員講習

國民黨4月26日在凱道辦集會，引發是否可能影響考試的討論。圖為距離凱道較近的台北商業大學考場。（記者楊綿傑攝）

2025/04/27 20:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年統測試程正式落幕，考試第一天因部分試場鄰近國民黨發起集會的凱道，曾引發討論，甚至測驗中心還在官網特別提醒考生，因有交管應該提早出門。今天全教會也提出呼籲，大型活動應避開升學考試時程，以免導致交通與噪音干擾的可能性，勿忽略技高學生權益，技職升學制度應獲真正公平對待。

全教會今於考試落幕後發布聲明，內容提到，4月26日有政黨集會、4月27日舉辦國家地理路跑活動，皆在多處考場周邊進行，導致交通擁擠、噪音干擾，影響考生赴考心情與專注力。統測是技高生的重大升學考試，政府及民間單位應共同協調，大型活動應避開考試時段與地點，給予考生一個安靜、有序的應考環境，切勿再以各種理由輕忽技高學生的權益。

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「身分證非必備證件」

而今年彰化附工、員林家商考場發生考生因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，嚴重影響考試表現。全教會認為，身分證並非必備證件。監考人員違規處置，直接侵害考生應考權利，且各試場補救措施不一，反映試務工作管理混亂。要求測驗中心立即公開道歉，承認試務疏失。並針對受影響考生，提供合理補償，加強監考人員試務講習。

此外，全教會提到，為緩解升學壓力，緩減考試影響專業學習，建議精簡統測考科科目數，聚焦職能發展；學生學習歷程檔案則應減少參採件數，強調專題成果、作品與實習表現，凸顯技職特色。

全教會還提到，技職司長期漠視普高生侵占技高生名額的現象，導致國立科大招收普高生的比例逐年攀升，且科大端為「照顧」普高生，降低課程深度，讓技高生必須重複學習，嚴重侵害技高生的權益。

全教會強調，四技二專統一入學測驗關乎技高學生的未來與台灣技職教育的根本，任何疏失與偏差都不可輕忽，未來將持續監督，堅守考生權益，力促技職升學制度真正公平、合理、專業發展。

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