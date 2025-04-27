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    統測落幕！違規最大宗攜帶手機入場 5/15寄發成績單

    統測2天試程今落幕。（記者楊綿傑攝）

    統測2天試程今落幕。（記者楊綿傑攝）

    2025/04/27 19:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度統一入學測驗今日完成全部考程，今年四技二專與二技共逾7.2萬考生報考，2項考試違規事件共193件，以攜帶手機入場及未攜帶准考證最多，預計5月15日寄發成績單。

    根據技專校院入學測驗中心資料，今年四技考生6萬6331人、二技考生6290人，較上學年度減少3065人，減幅約4.05％。四技各節平均缺考率為5.9％，較上學年度減幅約0.24％、二技各節平均缺考率為5.36％，較上學年度減幅約0.71％。

    在考場秩序方面，技專校院入學測驗中心指出，截至今日17時止，四技二專與二技合計違規事件約193件，最常見情形為「攜帶手機入場」，其次為「未攜帶准考證」，約135件。所有違規個案均將依相關規定提報試務工作委員會研議處理。

    針對突發傷病應對，技專校院入學測驗中心表示，四技二專累計通報傷病考生共11人，並啟用備用試場6間妥善應變；二技無考生通報，皆在試務單位協助下完成應試，充分保障考生權益。

    技專校院入學測驗中心提到，預定於明日上午9時公告此次測驗之參考答案，並將於5月15日寄發成績單。考生如對成績有疑義，須於5月19日17時前，透過測驗中心網站提出成績複查申請。

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