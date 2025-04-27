宜蘭市端午節龍舟點睛祈福 選手集訓開跑拚86萬總獎金

宜蘭市龍舟綁上紅色綵帶象徵好彩頭。（圖由宜蘭市公所提供）

2025/04/27 19:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市公所今天（27日）舉辦端午節龍舟點睛祈福儀式，祈求選手練習與比賽期間平安順利。本屆宜蘭市龍舟錦標賽分成3組共25隊報名，明天起展開1個月集訓，5月30、31日將在宜蘭河一較高下，競逐86萬元比賽總獎金。

每年端午節，宜蘭縣各地陸續舉行龍舟賽，包括有200多年歷史的礁溪二龍競渡、在宜蘭河比賽的宜蘭市龍舟錦標賽、冬山河親水公園的宜蘭縣龍舟錦標賽、冬山河義成橋段的冬山鄉龍舟賽、在南方澳登場的蘇澳海港龍舟競渡。

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宜蘭市龍舟點睛福儀式在宜蘭河慶和橋旁草坪舉行，由市長陳美玲擔任主祭官，儀式結束後龍舟依序下水。今年比賽公開組17隊報名，公開女子組5隊，全民龍舟體驗組3隊，公開組與及公開女子組屬於錦標賽，第一名獎金最高15萬元，總金額86萬元，屬於趣味賽的全民龍舟體驗沒有獎金。

宜蘭市公所指出，5月31日端午節當天，宜蘭河除了龍舟比賽，另有STAR GIRLS舞團、幽靈水晶、ARKis勁歌熱舞，陳美玲歡迎大家到場欣賞精彩表演，並為選手加油打氣。

宜蘭市公所今天在宜蘭河畔舉辦端午節龍舟點睛祈福儀式。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭市長陳美玲（左）為龍舟點睛。（圖由宜蘭市公所提供）

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