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    新北龜吼漁夫新市集開幕！賞海景吃生鮮熟食 消費2千抽黃金龜、優惠券

    龜吼漁夫新市集今天開幕，二樓用餐區挑高面海、設有戶外觀海平台。（記者董冠怡攝）

    龜吼漁夫新市集今天開幕，二樓用餐區挑高面海、設有戶外觀海平台。（記者董冠怡攝）

    2025/04/27 19:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市萬里區龜吼漁夫新市集今天開幕，市長侯友宜表示，建築外觀以在地特色萬里蟹為意象，內部擴大使用空間，1樓為生鮮攤位、2樓販售熟食，用餐區挑高面海、設有戶外觀海平台，每年遊客人數估可從200萬人次，提高至240萬人次、增加約2億元產值，並預告4月28日至5月25日市集消費滿額，可抽最高價值3萬元的招財黃金龜、旅宿優惠券等獎項。

    萬里區漁會理事長林榮欽指出，市府推動「嗨漁港」計畫，進行龜吼漁夫市集改建工程，拆除原本以貨櫃搭設的簡易市集，原址重建，新市集由在地漁會經營，共2層樓，1樓販售在地生鮮魚獲、漁產乾貨，以及引進超商；2樓則有12個熟食攤位，現做熱炒、炭烤、清蒸海鮮料理。

    市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄說，4月28日至5月25日期間，前往市集消費單筆滿2000元（超商除外），可向攤商索取抽獎券一張，獎項包含開運招財黃金龜、酒店住宿券、在地店家紀念禮品；5月另有母親節、雙北世界壯年運動會相關活動，完成指定任務可抽酒店住宿券、下午茶優惠券、咖啡券或海鮮乾貨，詳細資訊可至臉書粉專「新北漁樂快爆」查詢。

    萬里區龜吼漁夫新市集開幕，市長侯友宜主持儀式。（記者董冠怡攝）

    萬里區龜吼漁夫新市集開幕，市長侯友宜主持儀式。（記者董冠怡攝）

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