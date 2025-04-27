邊玩邊認識古蹟 高雄文資實境遊戲6月上線

高市文資實境遊戲創造「邊玩邊認識古蹟」的新鮮體驗，民眾直呼文資好好玩！（高市文化局提供）

2025/04/27 18:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市文資實境遊戲《驛動時刻2－Hama與時空灶咖傳說》，6月將正式上線，高市文化局連辦4場關主開箱體驗，玩家與NPC透過角色扮演與互動，創造「邊玩邊認識古蹟」的新鮮體驗，民眾直呼文資好好玩！

高市文化局表示，哈瑪星是高雄現代歷史發展起源地，文化資產密度高，分佈在街頭巷弄間，實地走訪一趟就像看了一部近代史的發展，文化局去年底首次以實境遊戲《驛動時刻－神秘的保管箱》推廣文資，4個月突破1200人次參與，各界好評不斷。

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文化局因此再推出線上輕量實境遊戲《Hama與時空灶咖傳說》，針對原愛國婦人會館、舊打狗驛、北號誌樓、打狗水道淨水池量水器室、武德殿等文資場景與特色，設計角色及遊戲關卡，玩家可在手機創造的的奇幻空間，身歷其境地與文資近距離互動。

文化局表示，《驛動時刻2-Hama與時空灶咖傳說》正式版將於6月全面上線，屆時將開放自由遊玩模式，期望透過寓教於樂方式，讓更多親子在日常中接觸文資，重新發現哈瑪星的歷史深度與空間魅力。

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