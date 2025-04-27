2025健康台灣全國論壇 賴清德提健保「各區總額自收自管」

總統賴清德出席「2025健康台灣全國論壇」，會中賴清德致詞。（記者王藝菘攝）

2025/04/27 18:59

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統27日出席2025健康台灣全國論壇，並於會中提出健保「各分區自行收取、管理總額」構想，並認為以全區做為概念，有助於個層級醫院互相合作，並引入健康促進概念，增進民眾健康福祉。

賴清德總統今日出席2025健康台灣全國論壇，會議總結時指出，健康台灣的目標，是要讓國人健康、國家更強，不只國人身體健康，智慧醫療、智慧醫院也希望能夠成為世界的領頭羊，或是讓生物科技產業也能夠成為半導體產業另外一座護國神山，具有更好的經濟實力。

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針對健保永續難題，賴清德總統則指出，健保實施30年來，包含了各種制度，其中有論件計酬、包裹式給付等作法，對於健保總額分配，則有大總額、小總額之分，未來制度最後一步，可能就是「由各區自己管理收到的經費」，好比南區收到的總額，就由南區自行負責，不必交由健保署、再讓健保署核定。

賴清德認為，以全區作為概念、讓經費獨屬於特定分區，醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所共同管理區域收到的健保費用下，將更積極地互相合作，並進一步引入健康促進概念，屆時公共衛生做得好，民眾就醫次數自然減少，有機會更加落實提升民眾的健康福祉。

對於各區自行管理總額一事，衛福部長邱泰源指出，健康促進因素也是賴清德總統重視的一環，希望防患於未然，民眾都能維持健康，不要走到生病這一步，目前已經在朝各分區自行管理總額的作法前進，當健保署分配總額後，各分區會得到相應額度，並由共管委員會共同管理。

健保署長石崇良則說，健保總額分為「醫院總額」、「西醫基層」、「中醫」、「牙醫」等4塊，其中西醫就被分為醫院總額及西醫基層2塊，即使分配到6個醫療分區，也會維持4大總額的架構，或許未來可以把西醫部分更融合在一起，加強彼此間的合作，細節會再仔細研究後，再行說明。

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