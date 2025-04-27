高雄加強防汛排空25座滯洪池 投入1.3億將清疏排水150公里

水利局排空府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

2025/04/27 19:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕氣象署預報今晚鋒面接近，明天通過全台有雨，高雄市水利局已排空25座滯洪池，總滯洪量可達498萬噸，今年更投入1.3億元經費，加強28條區域排水清疏將達150公里，總計25萬立方公尺土方；環保局也完成190處列管易淹水路段側溝清疏與巡檢應變。

水利局因應汛期將至，提前完成防汛整備，準備好4萬多個沙包、360片新型防汛擋板、176塊重2噸防汛塊及130包太空包，並整備93處抽水站（含截流站）、587處水閘門、148台移動式抽水機，並排空寶業里滯洪池等25座滯洪池，總計可滯洪達498萬噸。

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水利局今年編列1億3100萬元經費，鎖定28條區域排水，包括典寶溪、曹公新圳、獅龍溪等，加強清疏將達150公里，總計25萬立方公尺土方。

水利局也於去年颱風過後推動15項改善工程，已完成三民區九如路交流道北上匝道周邊平面道路、苓雅區中正交流道、大寮區歡喜大樓、鳥松區本館路等淹水改善工程，提升防洪標準。

此外，仁武區曹公新圳將於5月底完成護岸加高工程、三民區寶珠溝民族路防洪牆加高應急工程預計7月完工、鼓山區鼓山三路擋土牆重建預計8月完工。

典寶溪長潤橋至橋仔頭橋段護岸及大遼排水匯流口至林頭橋護岸預計7月發揮防汛功能、岡山區白米及劉厝滯洪池堤頂加高工程預計8月發揮防汛功能。

水利局為提升三民區明誠路一帶防洪能力，金獅湖閘門改建汰換部分老舊閘門，並將溢流水位提升67公分，可增加7.8萬噸蓄水容量，有效減緩暴雨期間下游區域積水問題。

環保局也於汛期前完成190處列管易淹水路段側溝清疏與巡檢，要求各區隊加強巡查洩水孔，排除垃圾與樹葉；強降雨時加強巡檢，並即時派員清疏。

水利局加強後勁溪清疏。（記者陳文嬋攝）

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