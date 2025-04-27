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    3萬分之1的幸運！白子化飛旋海豚 現蹤宜蘭龜山島海域

    宜蘭凱鯨號賞鯨船分享，今幸運遇到出現機率僅3萬分之1的「白化飛旋海豚」。（「凱鯨號賞鯨船」業者授權提供）

    宜蘭凱鯨號賞鯨船分享，今幸運遇到出現機率僅3萬分之1的「白化飛旋海豚」。（「凱鯨號賞鯨船」業者授權提供）

    2025/04/27 21:56

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    珍貴影像曝光！「白子化海豚」現蹤宜蘭海域 龜山島開放觀光首見

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭外海不時有珍貴海洋生物出沒，其中位在頭城的烏石港更是賞鯨熱點之一。今（27）日宜蘭凱鯨號賞鯨船分享，船隻在上午出海後，竟幸運地遇到難得一見、出現機率僅3萬分之1的「白化飛旋海豚」，讓業者與賞鯨遊客感到非常驚喜，忍不住驚嘆連連，直呼真的非常幸運能與牠邂逅。

    根據臉書粉專「宜蘭凱鯨號賞鯨船」臉書影片顯示，當天旗下賞鯨船載著遊客出海賞鯨，正當船上一行人觀賞一群飛旋海豚悠游海平面時，有一隻全身雪白、與眾不同的個體，穿梭在其他海豚之間或船隻附近，影片中還可聽見眾人驚呼說，「哇！白子耶！白色的海豚喔！在船首那裡，整隻是白色的飛旋海豚，第一次看到！」。

    「宜蘭凱鯨號賞鯨船」小編表示，這是自己十幾年來首次看到白子化的飛旋海豚，除了讚嘆牠的模樣很可愛，也希望牠的白子化情況，不會影響到牠的健康；資深的賞鯨船解說員林正浩指出，一行人是在龜山島海域巧遇這隻白化飛旋海豚，同時這是他幾十年的賞鯨生涯中，第1次遇到全白的飛旋海豚，也立即將牠紀錄下來。

    另據業者解說，白化症其實是一種異常的現象，「這次紀錄是非常難得的，通常動物的白化現像機率大概在3萬分之1」，根據業者的短暫觀察，這隻白化飛旋海豚跟其他同類有很多互動，並未看到被排擠的現象，推測牠在族群中生活的不錯，從體型來看是尚未長大的亞成體，因為牠身旁總有一隻體型較大、疑似海豚媽媽跟在身邊。

    這隻白化飛旋海豚是尚未長大的亞成體，身旁有隻體型較大、疑似海豚媽媽跟在身邊，（「凱鯨號賞鯨船」業者授權提供）

    這隻白化飛旋海豚是尚未長大的亞成體，身旁有隻體型較大、疑似海豚媽媽跟在身邊，（「凱鯨號賞鯨船」業者授權提供）

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