為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    428世界職安衛生日 高雄159家企業參與永續論壇

    高雄市府舉辦「智慧港都幸福永續」論壇，現場提供職安的體驗型展示攤位。（高雄市勞工局提供）

    高雄市府舉辦「智慧港都幸福永續」論壇，現場提供職安的體驗型展示攤位。（高雄市勞工局提供）

    2025/04/27 17:59

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為響應428世界職業安全衛生日，高雄市政府、勞動部、台灣港務公司高雄港務分公司、財團法人職業災害預防及重建中心，與159家企業及團體，今（27）日於高雄港旅運中心，舉辦「智慧港都幸福永續」論壇，交流並分享將人工智慧與數位化導入職場安全環境。

    本日論壇以ILO國際勞工組織2025年世界職業安全衛生日「職業安全衛生革命性的改變：人工智慧與數位化的運用」為主軸，結合SDGs聯合國永續發展目標，邀請勞工、學者專家進行探討。

    高雄市副市長羅達生指出，隨著人工智慧與數位化的發展，及企業永續責任受到重視，職場安全衛生的思維也由「被動安全防護與防治傷病」，逐漸轉化升級成「主動安全防護及促進健康」。

    羅達生進一步說明，過往的職場環境，可能需透過發現危害、故障事件或透過法令規範，才會被動加以改善防治，新世代的職場安全衛生，則鼓勵透過人工智慧與數位化等科技運用，事前辨識、模擬或分析相關情境與數據，提前預知危害，進而採取主動措施，填補傳統安全衛生管理可能的漏洞，主動降低不安全狀況與不安全行為的發生，提供勞工更安全更友善的工作環境。

    活動現場提供體驗展示攤位，包括中鼎工程施工架高處作業、中鋼公司人機協作及鋼索自動收納模型體驗，特別是無人載具、無人機協作等模式之科技防災已是職安新趨勢。

    無人載具、無人機協作是目前職場安全科技防災的趨勢。（高雄市勞工局提供）

    無人載具、無人機協作是目前職場安全科技防災的趨勢。（高雄市勞工局提供）

    響應428世界職業安全衛生日，高雄市今（27）日於高雄港旅運中心舉辦「智慧港都幸福永續」論壇。（高雄市勞工局提供）

    響應428世界職業安全衛生日，高雄市今（27）日於高雄港旅運中心舉辦「智慧港都幸福永續」論壇。（高雄市勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播