428世界職安衛生日 高雄159家企業參與永續論壇

高雄市府舉辦「智慧港都幸福永續」論壇，現場提供職安的體驗型展示攤位。（高雄市勞工局提供）

2025/04/27 17:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕為響應428世界職業安全衛生日，高雄市政府、勞動部、台灣港務公司高雄港務分公司、財團法人職業災害預防及重建中心，與159家企業及團體，今（27）日於高雄港旅運中心，舉辦「智慧港都幸福永續」論壇，交流並分享將人工智慧與數位化導入職場安全環境。

本日論壇以ILO國際勞工組織2025年世界職業安全衛生日「職業安全衛生革命性的改變：人工智慧與數位化的運用」為主軸，結合SDGs聯合國永續發展目標，邀請勞工、學者專家進行探討。

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高雄市副市長羅達生指出，隨著人工智慧與數位化的發展，及企業永續責任受到重視，職場安全衛生的思維也由「被動安全防護與防治傷病」，逐漸轉化升級成「主動安全防護及促進健康」。

羅達生進一步說明，過往的職場環境，可能需透過發現危害、故障事件或透過法令規範，才會被動加以改善防治，新世代的職場安全衛生，則鼓勵透過人工智慧與數位化等科技運用，事前辨識、模擬或分析相關情境與數據，提前預知危害，進而採取主動措施，填補傳統安全衛生管理可能的漏洞，主動降低不安全狀況與不安全行為的發生，提供勞工更安全更友善的工作環境。

活動現場提供體驗展示攤位，包括中鼎工程施工架高處作業、中鋼公司人機協作及鋼索自動收納模型體驗，特別是無人載具、無人機協作等模式之科技防災已是職安新趨勢。

無人載具、無人機協作是目前職場安全科技防災的趨勢。（高雄市勞工局提供）

響應428世界職業安全衛生日，高雄市今（27）日於高雄港旅運中心舉辦「智慧港都幸福永續」論壇。（高雄市勞工局提供）

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