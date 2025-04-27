大門裝電子鎖值得嗎？ 網友列優缺一次看

網友發文說，她考慮將家中大門更換為電子鎖，簡化出門和回家的流程，示意圖。（法新社）

2025/04/27 20:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技發展，越來越多人將家中大門鎖更換為電子鎖。網友發文說，她考慮將家中大門更換為電子鎖，簡化出門和回家的流程。不過，她發現電子鎖價格約一至兩萬元，且還需定期維修，讓她質疑是否必要。貼文曝光後，多數網友都狂推「超好用，後悔沒早點裝」。

近日網友在Dcard發文說，最近考慮將大門鑰匙孔更換成電子鎖，原因是希望簡化每天出門與回家的流程，不必再掏鑰匙開門，節省幾秒鐘的時間。不過進一步查詢價格後她發現，市面上品質較好的電子鎖多數落在一至兩萬元之間，且後續還需定期維修，她因此思考是否真的需要這項設備。

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原PO進一步試算，若電子鎖的使用壽命為十年，將購買與維修費平均分攤後，等於每次開關門所節省的幾秒鐘，實際上要付出10至20元的成本。最後，她在文末詢問網友，「有人可以分享實際使用電子鎖後悔的狀況嗎」？

貼文曝光後，多數網友都持正向回饋，「後悔沒早點裝，尤其手抱小孩拿很多東西的時候，指紋感應很方便。如果一台只有一萬，用十年也是值回票價了，電子產品就是會一直替換」、「後悔沒有買更高級，只有基本的指紋辨識」、「光速開門就是舒服，有時候家人來懶得動也可以遠端開」、「我家換了大概5年了吧，沒維修過」。

不過，也有人分享缺點，「要注意家裡如果是透天，電子鎖買的時候要注意是可以曬太陽的，否則他塑膠透明膜會分離，變的很難看」、「我去幾個朋友家都覺得門開關好大聲...因為他們家都有小孩在睡覺，家裡很安靜，突然有開關門聲很突兀」、「不能甩門，容易壞，換過一次零件」。

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