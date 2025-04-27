台南YMCA 70週年園遊會 黃偉哲：盼攜手讓台南更美好

台南YMCA今天舉辦70週年園遊會 ，市長黃偉哲受邀出席，感謝YMCA長年對社會的貢獻與付出。（台南市政府提供）

2025/04/27 18:04

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市基督教青年會（YMCA）至今滿70年，今日下午舉辦「愛與希望園遊會」，台南市長黃偉哲受邀出席，與民眾同樂並致詞祝賀，感謝YMCA長年對社會的貢獻與付出。

黃偉哲表示，很高興看到許多教會同工共襄盛舉，不僅讓活動充滿意義，更展現出社會的溫暖與力量，再加上同步舉行的親子運動會，現場氣氛非常熱絡。

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黃偉哲進一步表示，台南市政府將持續與台南YMCA攜手合作，讓社會福利更加完善，讓城市更美好，提供更多溫暖與支持，讓需要幫助的人真切感受到社會的關懷。隨後，黃偉哲也逐一參觀各攤位，與參與活動的民眾熱情互動。

今日園遊會現場設有超過30個趣味攤位，內容包含手作DIY、美食體驗、公益市集等，吸引上千名親子到場。此外，於社福大樓西側廣場亦同步舉辦五年一度的親子運動會，包含親子接力賽、母子拔河等競賽，讓大人小孩一同動起來、拉近彼此情感。

本次園遊會的募款將聚焦於三大主軸，分別為「希望之手」、「生命工程」及「助學之愛」。「希望之手」計畫提供失智與失能長者日間照顧、營養送餐及居家服務，全年募款目標為120萬元；「生命工程」則關注於中輟生與高關懷青少年的輔導與支持，協助他們提升自我能力，重新找回人生方向；「助學之愛」則致力於為弱勢兒童與家庭提供課後輔導與生活支持，幫助孩子們安心就學，健康成長。

台南YMCA今天舉辦70週年園遊會 ，市長黃偉哲受邀出席，感謝YMCA長年對社會的貢獻與付出。（台南市政府提供）

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