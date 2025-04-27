為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市府首長 vs. 議員「強棒出擊」 為世壯運暖場

    台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

    台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

    2025/04/27 18:41

    〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運開賽倒數20天，台北市副市長林奕華今天（27日）率領市府各局處首長組成的首長隊，與議員洪健益、詹為元領軍的「人民公僕」慢速壘球隊進行友誼賽，雙方你來我往，相當熱血。

    林奕華在賽前表示，今天她們的隊伍有3位女性，全隊平均年齡至少45歲，對上多數是30歲以上的人民公僕隊，要請對方手下留情。她說，慢速壘球可以增加團隊精神，儘管因為公務繁忙練習時間很少，但重點是養成終身運動習慣，快樂打球，期許首長隊在世壯運賽事中能奪得佳績。

    洪健益賽前則開玩笑地說，只要派2、3個厲害的就能打贏首長隊了，今天代表議會前來參加，希望大家玩得開心，玩得快樂，大家身體健康。詹為元則自信表示，實力不用多說，場上直接決勝負。

    代表台北市政府的「Team Taipei」首長隊，由副市長林奕華擔任隊長，率領副秘書長俞振華、世壯運執委會執行長林哲宏、體育局長游竹萍、交通局長謝銘鴻、社會局長姚淑文、兵役局長李治安、工務局長黃一平、北市原民會主委巴干．巴萬等首長，在迪化汙水處理廠附設休閒運動公園壘球場，對戰由議員洪健益、詹為元領軍的「人民公僕隊」。

    比賽安排專業評審負責裁判工作，不過並未著重計分，平均年齡45歲以上的首長隊在跑壘上相對處於劣勢，但氣勢銳不可當，首長隊最後一局追了5分，雖然最後仍輸掉比賽，不過大家臉上都掛著笑容，更喊話正式比賽一定要贏。

    市府預告，市長蔣萬安會親自率隊參與世壯運45+混合組賽事，屆時將與新北市府代表隊在場上一決勝負。本次世壯運慢速壘球賽事將於台北市迎風河濱公園棒壘球場（D、E、G場地）舉行，開放免費進場觀賽，歡迎民眾到場為選手加油。

    台北市議員詹為元（左起）、議員洪健益、台北市副市長林奕華、副秘書長俞振華互贈簽名球。（記者林承鴻攝）

    台北市議員詹為元（左起）、議員洪健益、台北市副市長林奕華、副秘書長俞振華互贈簽名球。（記者林承鴻攝）

    台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

    台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

    台北市副市長林奕華上場打擊。（記者林承鴻攝）

    台北市副市長林奕華上場打擊。（記者林承鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播