北市府首長 vs. 議員「強棒出擊」 為世壯運暖場

台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

2025/04/27 18:41

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運開賽倒數20天，台北市副市長林奕華今天（27日）率領市府各局處首長組成的首長隊，與議員洪健益、詹為元領軍的「人民公僕」慢速壘球隊進行友誼賽，雙方你來我往，相當熱血。

林奕華在賽前表示，今天她們的隊伍有3位女性，全隊平均年齡至少45歲，對上多數是30歲以上的人民公僕隊，要請對方手下留情。她說，慢速壘球可以增加團隊精神，儘管因為公務繁忙練習時間很少，但重點是養成終身運動習慣，快樂打球，期許首長隊在世壯運賽事中能奪得佳績。

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洪健益賽前則開玩笑地說，只要派2、3個厲害的就能打贏首長隊了，今天代表議會前來參加，希望大家玩得開心，玩得快樂，大家身體健康。詹為元則自信表示，實力不用多說，場上直接決勝負。

代表台北市政府的「Team Taipei」首長隊，由副市長林奕華擔任隊長，率領副秘書長俞振華、世壯運執委會執行長林哲宏、體育局長游竹萍、交通局長謝銘鴻、社會局長姚淑文、兵役局長李治安、工務局長黃一平、北市原民會主委巴干．巴萬等首長，在迪化汙水處理廠附設休閒運動公園壘球場，對戰由議員洪健益、詹為元領軍的「人民公僕隊」。

比賽安排專業評審負責裁判工作，不過並未著重計分，平均年齡45歲以上的首長隊在跑壘上相對處於劣勢，但氣勢銳不可當，首長隊最後一局追了5分，雖然最後仍輸掉比賽，不過大家臉上都掛著笑容，更喊話正式比賽一定要贏。

市府預告，市長蔣萬安會親自率隊參與世壯運45+混合組賽事，屆時將與新北市府代表隊在場上一決勝負。本次世壯運慢速壘球賽事將於台北市迎風河濱公園棒壘球場（D、E、G場地）舉行，開放免費進場觀賽，歡迎民眾到場為選手加油。

台北市議員詹為元（左起）、議員洪健益、台北市副市長林奕華、副秘書長俞振華互贈簽名球。（記者林承鴻攝）

台北市政府首長隊和議員領軍的人民公僕慢速壘球隊合照。（記者林承鴻攝）

台北市副市長林奕華上場打擊。（記者林承鴻攝）

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