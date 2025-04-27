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    「我是一片雲」親子音樂會溫韾登場 簡文秀暖聲開唱

    女聲樂家簡文秀在台上傾情演唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀在台上傾情演唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/27 17:11

    〔記者羅國嘉／台北報導〕由台北市政府工務局、大安森林公園之友基金會、財團法人億光文化基金會主辦的「我是一片雲」戀戀螢火蟲親子音樂會，於今（27）日下午在台北市大安森林公園登場。活動邀請女聲樂家簡文秀等多名藝術家接力演出，吸引眾多親子家庭齊聚，度過充滿音樂與自然氣息的午後，現場也保留百席座位給失智老人、輪椅族們一起同歡，將愛與音樂溫柔地流動至每個角落。會後更安排民眾參與賞螢導覽，為盛會添上夢幻的結尾。

    簡文秀在現場傾情演唱了經典歌曲《我是一片雲》、《甜蜜蜜》，並與男聲樂家陳明虔合唱《當我們年輕時》，溫暖動人的歌聲贏得滿場掌聲。簡表示，自己已連續5、6年堅持舉辦親子音樂會，因為台灣此音樂會相對較少，且大多偏向童趣性質，但為國民幸福感及下一代的藝文素養，此次音樂會曲目涵蓋世界民謠、台灣歌謠、國語歌曲及歌劇，期望藉由多元曲目，培養民眾的國際視野。

    簡文秀也分享，自己在美國求學期間便深受公園音樂會文化啟發，一直希望台灣也能有民眾自在席地而坐、共享音樂的美好場景。這場音樂會正是她多年來心中理想與價值觀的具體實現。

    音樂會最後也邀民眾齊唱《恰似你的溫柔》、《螢火蟲之歌》，並揮舞著LED手電筒，音樂會結束後，主辦單位更安排民眾參與賞螢導覽活動，為整個午後增添夢幻氣息，讓音樂與自然完美交織，為這場親子盛會畫下溫暖感人的句點。

    現場不少民眾參與「我是一片雲」戀戀螢火蟲親子音樂會。（記者羅國嘉攝）

    現場不少民眾參與「我是一片雲」戀戀螢火蟲親子音樂會。（記者羅國嘉攝）

    現場不少民眾參與「我是一片雲」戀戀螢火蟲親子音樂會。（記者羅國嘉攝）

    現場不少民眾參與「我是一片雲」戀戀螢火蟲親子音樂會。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

    女聲樂家簡文秀（右）與男聲樂家陳明虔（左）合唱，以美妙動人的歌聲感染全場觀眾。（記者羅國嘉攝）

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