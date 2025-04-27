桃園市長盃龍舟賽點睛祈福 二連霸大溪隊能否再爭龍王受矚目

桃園市副市長蘇俊賓（左）與立委呂玉玲（右）等人為2025市長盃龍舟點睛，拉開今年龍舟賽序幕。（記者李容萍攝）

2025/04/27 17:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「龍潭歸鄉文化節龍舟賽」自1915年舉辦至今已經110年，不僅將龍舟賽的最大特色「跪姿划船」保留下來，更在各隊展現培養團隊默契，奮力挑戰速度的競逐過程中，展現堅毅不拔、勇敢進取的客家精神；龍潭區公所今（27）日於龍潭南天宮前廣場舉行龍舟點睛儀式，由副市長蘇俊賓擔任主祭官，龍潭區長鄧昱綵等人陪祭，共同為龍舟開光點睛，祈求今年選手平安完賽、賽事順利圓滿，預告今年「龍潭歸鄉文化節─桃園市市長盃龍舟賽」將於5月30日至6月1日登場，總獎金183萬元，即日起至5月6日報名。

去年桃園市市長盃龍舟賽吸引137隊龍爭虎鬥，機關組上演市警局、消防局決賽好戲，而今年爭奪龍王旗總冠軍已二連霸的大溪隊是否可以蟬連三連霸，精彩可期；比賽組別包括區別、里長聯誼會、里別、機關、國中學生、學生男子、學生女子、公開男子及公開女子共9組。

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蘇俊賓表示，台灣共有4個以龍命名的鄉鎮，分別是龍潭、後龍、龍崎和龍井，其中龍潭大池龍舟賽規模最大且歷史最悠久，舉辦至今已屆110年，是全國極具文化意涵與歷史意義的傳統民俗節慶活動，市府將跨局處與區公所繼續合作，傳承延續百年的民俗文化，代代相傳持續發揚。

蘇俊賓提到，龍王象徵的其中一個意涵是「雨神」，即掌管雲雨河澤的氣候之神，過去為了因應多變的氣候，龍舟在下水前會舉行「開光點睛」儀式，藉此祈禱賽事平安順利，並盼端午節過後能帶來豐沛的雨水，祈求風調雨順、物產豐隆。這樣的習俗，以現在的角度來看，代表對環境永續發展的尊重，並教導大家要以謙卑的心態對待這片土地，所以百年前祖先們的智慧便蘊含著永續發展的觀念，代代延續、發展至今持續傳承。

龍潭區長鄧昱綵說，因應龍舟比賽及眾多參賽隊伍所帶來的人潮，今年賽程安排於5月30日至6月1日分別辦理預賽、複賽及決賽。此外，龍潭歸鄉文化節還舉辦一系列精彩活動，包括仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、Hakka粽夏食茶音樂饗宴及花火之夜等，歡迎全國大小朋友在端午連假期間一同至龍潭遊玩，感受客家風情，活動詳情可至「2025龍潭歸鄉文化節」活動官網查詢。

包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府客家局專門委員黃泓家、龍潭警分局長鄭文銘等均一同出席。

桃園市副市長蘇俊賓（後排中）等人為2025市長盃龍舟點睛，拉開今年龍舟賽序幕。（記者李容萍攝）

桃園市市長盃龍舟點睛祈福，6艘龍舟排排站相當壯觀。（記者李容萍攝）

桃園市市長盃龍舟點睛祈福，6艘龍舟排排站相當壯觀。（記者李容萍攝）

桃園市市長盃龍舟點睛祈福，6艘龍舟排排站相當壯觀。（記者李容萍攝）

市長盃龍舟賽期間，龍潭區公所邀桃園市茶藝研究學會宣傳在地龍潭好茶。（記者李容萍攝）

市長盃龍舟賽期間，龍潭區公所邀桃園龍潭大北坑的文新製茶廠攜手台北的酒吧Bar PUN，使用在地食材作為發想，將茶葉使用到調酒和餐點上。（記者李容萍攝）

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