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    澎湖家扶中心兒保同樂會 各界齊心籲守護兒少安全

    澎湖各界嘉賓，一同呼籲保護兒少。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界嘉賓，一同呼籲保護兒少。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/27 17:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖家扶中心今（27）日在國際廣場舉辦「用愛包圍Kids First兒保親子同樂會」，活動聚焦兒少安全議題，吸引眾多親子參與。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、呂黃春金、縣府參議洪棟霖等人，都到場響應，呼籲社會大眾尊重並關懷兒童，共同營造友善環境，守護孩子平安成長。

    4月28日是兒童保護日，澎湖家扶中心以行動倡議，辦理兒保親子同樂會，宣導大眾認識兒少在現實與虛擬世界中可能面臨的暴力與不當對待，提醒兒少注意網路安全。並由公仁診所謝祖錚醫師擔任兒保大使，帶領大家進行兒童保護宣示，提升社會大眾的兒保意識。

    陳光復表示，在數位時代下，兒少保護面臨新挑戰。現今人手一機，孩子們容易在網路世界迷失、遭遇詐騙。他提醒家長與學校應積極教導網路安全知識，培養辨識風險的能力，讓孩子在遇到問題時，能有足夠應對的能力。同時任何形式的語言暴力、情感忽視或過度控制，都可能對孩子造成傷害。我們必須堅持「零兒虐」原則，從家庭、學校到社會各界共同努力，打造一個安全、友善、尊重的成長環境，讓每一個孩子都能在愛與關懷中健康茁壯。

    兒保同樂會現場還有寓教於樂的話劇表演、魔術秀，以及大型風箏Show、兒少直排輪與舞蹈展演等精彩演出。另設有多項兒保主題闖關活動及愛心美食攤位，透過互動遊戲強化親子間的保護觀念，讓兒少保護理念在歡樂氛圍中深植人心。

    澎湖家扶中心榮譽會長陳雙全，頒發感謝狀給兒子澎湖風箏協會理事長、議長陳毓仁。（記者劉禹慶攝）

    澎湖家扶中心榮譽會長陳雙全，頒發感謝狀給兒子澎湖風箏協會理事長、議長陳毓仁。（記者劉禹慶攝）

    公仁醫院醫師謝祖錚，擔任澎湖兒少大使。（記者劉禹慶攝）

    公仁醫院醫師謝祖錚，擔任澎湖兒少大使。（記者劉禹慶攝）

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