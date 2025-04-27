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    南投竹山鎮舞林大會 20隊競技、200人同場飆舞

    南投竹山鎮舉辦舞林大會 ，舞者展現自信的力與美。（圖由竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮舉辦舞林大會 ，舞者展現自信的力與美。（圖由竹山鎮公所提供）

    2025/04/27 16:58

    〔記者張協昇／南投報導〕邁入第4年的竹山鎮舞林大會，26日於竹山鎮大禮堂舉行，除了鎮內在地的舞蹈社團與國、高中學生組隊，也有來自草屯、鹿谷的舞蹈班共襄盛舉，共有20支隊伍200位舞者同場飆舞，由於絕大多數舞者是女性，個個賣力演出，現場香汗淋漓，透過各種不同舞蹈達到運動健身效果，也展現出自信的力與美。

    竹山鎮2025舞林大會，開場舞由謝玉寬老師帶領竹山社大愛動舞蹈班帶來熱情動感Zumba舞蹈，所有舞者跟著音樂搖擺，現場可以感受到舞者的熱情，為此次演出做足準備；而來自草屯鎮由一群熱愛舞蹈的好朋友所組成的舞精靈舞團，是第一次參加本活動，在程漢珠老師每週日的指導下，參與許多單位的活動表演，這次帶來截然不同的曲風。

    此外，竹山高中、竹山國中熱舞社、社寮國中熱愛舞蹈的同學也分別組隊，為大家帶來時下流行舞曲表演，竹山高中的舞蹈表演雖然只有2位同學上場，但憑藉著扎實舞蹈基礎及對舞蹈的熱愛，利用課餘時間看MV自學，表現非常出色亮眼。

    竹山鎮長陳東睦表示，舉辦舞林大會已邁入第4年，開放報名立刻秒殺，報名的團體視「舞林大會」為成果展，激發自我完美呈現，盼透過舞蹈活動的舉辦，提供愛好各種風格舞蹈的朋友們一個表演舞台，讓大家越跳越健康，越舞越有活力。

    2025南投竹山鎮舞林大會 共有200位舞者秀舞技。（圖由竹山鎮公所提供）

    2025南投竹山鎮舞林大會 共有200位舞者秀舞技。（圖由竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮舞林大會， 舞者憑藉扎實舞蹈基礎 ，展現力與美。（圖由竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮舞林大會， 舞者憑藉扎實舞蹈基礎 ，展現力與美。（圖由竹山鎮公所提供）

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