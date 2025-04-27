為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環境部邀財金專家組金融小組 彭啓明：盼研議放大碳費收入

    環境部明年起正式收碳費，初估首年可收取到60億元。環境部邀請財金專家組成金融小組，盼研議綠色金融工具放大碳費收入規模。圖為示意圖。（歐新社）

    環境部明年起正式收碳費，初估首年可收取到60億元。環境部邀請財金專家組成金融小組，盼研議綠色金融工具放大碳費收入規模。圖為示意圖。（歐新社）

    2025/04/27 16:53

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕排碳大戶明年將開始繳碳費，環境部初估首年可收到60億元。環境部長彭啓明表示，他已指示氣候署組成金融小組，邀請財務金融專家，共同研議綠色金融工具；希望國內能參考日本GX綠色轉型基金等做法，放大碳費收入規模，投入更多淨零減碳工作，「不要收到50億或60億元，就真的只有這些錢能運用」。

    環境部長彭啓明表示，碳費將入帳到溫室氣體管理基金進行專款專用，由他擔任溫室氣體管理基金管理會召集人，成員除涵蓋氣候變遷領域專家，也包含多位財金專家學者，例如台大財務金融系系主任石百達、前財政部長蘇建榮等人；目前已召開首次會議，討論高碳洩露係數及碳費運用等內容。

    彭啓明表示，希望國內能參考「日本GX綠色轉型（Green Transformation，簡稱GX）」等國際做法，放大碳費收入，「不要收到50億或60億元，就真的只有這些錢能運用」，因此他也特地指示氣候變遷署組成金融小組，邀請財務金融專家，研議參考國際綠色金融轉型相關做法。

    至於高碳洩露適用行業別，彭啓明表示，由於各國對高碳洩露產業的定義都不太一樣，經濟部也有列出具高碳洩露風險、低碳轉型困難的傳統產業，這類型產業家數不多，也希望爭取在初期能適用高碳洩露，暫時給予優惠；目前正透過主計總處的產業關聯表進一步確認中，希望6月對外公布。

    彭啓明強調，碳費一定會如期上路，不可能因為美國對等關稅對產業衝擊大，就不收碳費；目前有高達9成的企業表示會提自主減量計畫，而業者提自主減量計畫所花的成本經費，很多都比直接繳碳費一般費率還多，若企業在自主減量計畫有資金需求，會與金管會討論用綠色融資角度給予相關協助，另外企業投資低碳轉型，按照產業創新條例也可以抵稅。等美國關稅政策確定、國內關稅衝擊評估報告出來後，也會再與行政院討論爭取相關經費幫企業減碳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播