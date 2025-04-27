環境部邀財金專家組金融小組 彭啓明：盼研議放大碳費收入

環境部明年起正式收碳費，初估首年可收取到60億元。環境部邀請財金專家組成金融小組，盼研議綠色金融工具放大碳費收入規模。圖為示意圖。（歐新社）

2025/04/27 16:53

〔記者陳嘉怡／台北報導〕排碳大戶明年將開始繳碳費，環境部初估首年可收到60億元。環境部長彭啓明表示，他已指示氣候署組成金融小組，邀請財務金融專家，共同研議綠色金融工具；希望國內能參考日本GX綠色轉型基金等做法，放大碳費收入規模，投入更多淨零減碳工作，「不要收到50億或60億元，就真的只有這些錢能運用」。

環境部長彭啓明表示，碳費將入帳到溫室氣體管理基金進行專款專用，由他擔任溫室氣體管理基金管理會召集人，成員除涵蓋氣候變遷領域專家，也包含多位財金專家學者，例如台大財務金融系系主任石百達、前財政部長蘇建榮等人；目前已召開首次會議，討論高碳洩露係數及碳費運用等內容。

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彭啓明表示，希望國內能參考「日本GX綠色轉型（Green Transformation，簡稱GX）」等國際做法，放大碳費收入，「不要收到50億或60億元，就真的只有這些錢能運用」，因此他也特地指示氣候變遷署組成金融小組，邀請財務金融專家，研議參考國際綠色金融轉型相關做法。

至於高碳洩露適用行業別，彭啓明表示，由於各國對高碳洩露產業的定義都不太一樣，經濟部也有列出具高碳洩露風險、低碳轉型困難的傳統產業，這類型產業家數不多，也希望爭取在初期能適用高碳洩露，暫時給予優惠；目前正透過主計總處的產業關聯表進一步確認中，希望6月對外公布。

彭啓明強調，碳費一定會如期上路，不可能因為美國對等關稅對產業衝擊大，就不收碳費；目前有高達9成的企業表示會提自主減量計畫，而業者提自主減量計畫所花的成本經費，很多都比直接繳碳費一般費率還多，若企業在自主減量計畫有資金需求，會與金管會討論用綠色融資角度給予相關協助，另外企業投資低碳轉型，按照產業創新條例也可以抵稅。等美國關稅政策確定、國內關稅衝擊評估報告出來後，也會再與行政院討論爭取相關經費幫企業減碳。

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