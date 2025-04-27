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    弘德宮澎湖分宮揭牌 外垵國小舞龍舞獅團助陣

    弘德宮澎湖分宮揭牌啟用，澎湖政壇重量級人物齊聚。（記者劉禹慶攝）

    弘德宮澎湖分宮揭牌啟用，澎湖政壇重量級人物齊聚。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/27 16:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕弘德宮澎湖分宮今（27）日舉行揭牌儀式，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、民進黨前澎湖縣黨部主委盧長在等人，都到場祝賀，期盼弘德宮澎湖分宮成為地方居民心靈的寄託，為社區注入安定與祥和的力量。

    縣長陳光復表示，信仰是社會穩定的重要力量，能夠凝聚人心、鼓舞士氣。弘德宮澎湖分宮主祀濟公禪師，秉持「弘揚德行、慈悲為懷」的精神，讓鄉親能夠就近參拜，獲得神明的庇佑與心靈的慰藉，進而深化社區的情感連結與信仰能量。

    今日揭牌儀式，馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進都到場，與地方民眾一同共襄盛舉，表達對弘德宮澎湖分宮的祝福與支持。由於弘德宮澎湖分宮宮主顏家康，也是現任民進黨澎湖縣黨部主委，因此民進黨籍縣長陳光復、馬公市長黃健忠及前民進黨澎湖縣黨部主委盧長在等人都到場祝賀。

    另外，顏家康為西嶼大池人，西嶼鄉長李添進專程前往祝賀，而曾多次在全國民俗技藝競賽奪冠的外垵國小舞龍舞獅隊 ，也前往現場表演祝賀，為西嶼鄉親加油打氣。由於外垵國小舞龍舞獅精彩表演，也引起現任澎湖武轎總會會長、前民進黨澎湖縣黨部主委盧長在重視，當場邀請外垵國小舞龍舞獅隊，在澎湖國際海上花火節前夕-武轎繞境祈福活動，擔任表演嘉賓。

    西嶼外垵國小舞龍舞獅隊精彩表演，將成為武轎繞境表演嘉賓。（記者劉禹慶攝）

    西嶼外垵國小舞龍舞獅隊精彩表演，將成為武轎繞境表演嘉賓。（記者劉禹慶攝）

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