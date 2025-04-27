見證過爐歷史...六房媽儀仗組多缺失 修復完成重新亮相安座

32件儀仗組文物安座於紅壇內壇安座。（記者李文德攝）

2025/04/27 16:42

〔記者李文德／雲林報導〕「六房天上聖母儀仗組」共有32件，其中「2對執事牌、1對龍頭仗、1對衡仗」被登錄為雲林縣一般古物，但因傳承許久已出現結構開裂等情況，中華民國六房媽會去年將所有物件修復。今（27）日六房媽會在斗南烏瓦磘紅壇舉行修護完工典禮，未來將安置於紅壇內壇，由爐主團隊進行日常維護。

六房媽會文史委員會執行長徐雨村表示，2對執事牌是清朝光緒15年（1898年）所做，當時由一位嘉義考取進士的徐德新進獻，另外龍頭仗及衡仗則由在1895年由2名貢生所敬獻，皆在2023年被列為雲林縣一般古物，其餘24件共12對則在1964年，由當時斗南股所製作，現列為「列冊追蹤文物」。

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徐雨村表示，不過32件文物因長年接受各地香火供奉，幾乎都有煙燻、基底材開裂磨損、彩繪層起甲，或因煙燻太厚而產生彩繪層皺縮的情形，因此六房媽會提出修復計畫，與雲林縣政府合作，順利爭取2024年文資局修護補助款，去年9月開始修復，總修復斥資近50萬修復32件文物。

徐雨村指出，整體工序包括乾式及溼式清潔、彩繪層加固、文物結構加固、填補及復原、全色等，強調「修舊如舊」，盼恢復昔日光采與特色，更加彰顯出古物價值。

今文物完工典禮在六房媽斗南股烏瓦磘紅壇舉辦，由六房媽會理事長徐萬成、雲林縣長張麗善、值年爐主林來勤、縣府文觀處長陳璧君等人，一同見證點交、淨化儀式，最後一同護送文物至內壇安座，交由爐主團隊日常維護。

陳璧君表示，將與六房媽會做更縝密維護，如2對執事牌將不會參與過爐遶境，其餘原則上都會在過爐遶境中看見，後續也會與六房媽會努力，讓其他列冊追蹤文物能透過調查研究，列為一般古物，將六房媽相關重要文史保存。

張麗善表示，肯定看見六房媽會對於文資保存修復的重視，用專業角度重現古物風采；徐萬成說，5月10日六房媽將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港，邀請全國信徒隨香。

「六房天上聖母儀仗組」其中2對執事牌，被列為雲林縣一般古物。（記者李文德攝）

龍頭仗、衡仗（前兩件）被列為雲林縣一般古物。（記者李文德攝）

32件儀仗組文物修復完畢，今辦完工典禮，由人員淨化後安座。（記者李文德攝）

32件儀仗組文物修復完畢，今辦完工典禮，由人員淨化後安座。（記者李文德攝）

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