逆境中堅強撐起家庭 北台中家扶表揚24位自強母親

北台中家扶中心與家友會舉行「母親節揪感馨」感恩活動，向逆境中堅強撐起家庭的母親們致上最高敬意。（家扶提供）

2025/04/27 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕母親節快到了！北台中家扶中心與家友會今天舉行「母親節揪感馨」感恩活動，向逆境中堅強撐起家庭的母親們致上最高敬意，活動特別表揚24位自強母親，肯定她們在面對人生重重挑戰時，仍能勇敢並努力走出困境，展現出強韌的生命力。

其中，接受表揚的鄭媽媽，面對大腸癌的病痛，仍努力與就讀國中的孩子相依為命，為了給孩子一個穩定且溫暖的成長環境，堅持治療且積極生活，樂觀面對人生，展現出令人敬佩的生命韌性；孩子為了表達對媽媽的感恩，親手寫下一封感謝信，「誰言寸草心，報得三春暉，這是給媽媽您的一封信，我想要謝謝您」，真誠字句讓鄭媽媽當場眼眶泛紅，感動不已，並哽咽表示「有這麼貼心的孩子，一切的辛苦都值得了」。

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今天活動中，每一名家扶的孩子都在小卡上親手寫下對媽媽的祝福，表達對媽媽的愛與感謝；此外，媽媽與孩子們攜手共同製作母親節蛋糕，透過實際行動來表達對媽媽的愛，進一步加深親子之間彼此之間的情感連結。

北台中家扶中心家友會會長陳穎邦表示，家友會成員皆是曾受家扶中心扶助的孩子，為了回饋過去受到的幫助，並將這一份感動化為行動傳遞下去，故成立家友會志工隊，長期支援協助家扶各項活動，希望透過這樣的機會，讓親子間能夠一起合作、交流與創造回憶，讓母親節充滿愛與意義。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，這次表揚的24位母親中，有21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每一位母親的故事無論生活多麼困苦，她們從未放棄對孩子的期望，家扶陪伴著這些母親走過風雨，也深知她們的辛苦與堅毅，希望透過這場活動讓我們看見愛的力量，也讓這些堅毅的母親感受到社會滿滿的溫暖與支持。

媽媽與孩子們攜手共同製作母親節蛋糕，加深親子之間的情感連結。 （家扶提供）

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