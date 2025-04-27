穿越時空遇見愛！台中市府單身聯誼 配對率高達75％

單身聯誼活動的狩獵體驗，準備射中對方的心。（民政局提供）

2025/04/27 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局與清水區戶政事務所攜手舉辦「穿越時空遇見愛」單身聯誼活動，帶領39位單身男女前往清水牛罵頭遺址文化園區，透過考古導覽、山豬狩獵技藝及樹皮明信片DIY體驗，讓參與者探索歷史的同時，尋覓屬於自己的愛情故事，活動成功促成15對民眾互表心意，配對率高達75%。

民政局長吳世瑋表示，這次聯誼活動，清水戶所特別結合地方特色景點「牛罵頭遺址文化園區」，將地方歷史、文化與浪漫巧妙融合，活動設計注重互動性和合作，參與者在輕鬆的過程中建立默契和信任，尋覓興趣相投的人生伴侶。

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清水戶所主任顏詒啓指出，在專業導覽員的帶領下，參與者得以走進歷史長河，與過去的人類生活產生連結；另外，狩獵體驗則讓大家學習使用古老弓箭捕獵工具，體驗與大自然共生的活動；樹皮拼貼DIY則增添了自然元素，讓大家創作獨一無二的明信片，留下美好的回憶。

此外，戶所也送上萌萌小熊毛巾及置物籃參加禮，祝福大家「熊抱愛情、緣分來臨」；其中15對民眾配對成功，戶所更加碼送上超實用的「心心相印、幸福共享」便當盒，獻上祝福。

參與的王小姐表示，考古、狩獵體驗和樹皮DIY不僅新奇有趣，也能促進與其他參加者的互動，還認識不少志同道合的朋友，甚至擦出火花，是場難忘的文化與愛情邂逅，也期待後續與心儀的對象能有更多的發展，感謝民政局及清水戶所用心規劃。

民政局表示，台中市今年單身聯誼活動第二階段場次將於6月16日上午8時開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，歡迎選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加，報名詳情請至活動專屬網站查詢。

樹皮DIY，拼貼出彼此的緣分。（民政局提供）

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