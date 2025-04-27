台中民有市場沒落江肇國批市府怠忽 經發局：給予招商建議

市議員江肇國指永安市場因市府忽視，已逐步沒落。（江肇國提供）

2025/04/27 16:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民有市場出現沒落現象，市議員江肇國指出，近半年來台中市永安市場拉起封鎖線、攤商被請離，模範市場被施工圍籬圍住，兩間市場幾乎無人生意，其他市場也有相同的情況，痛批市府怠忽民有市場發展，導致各地市場一一熄燈沒落，地方生計與社區發展面臨嚴重危機。

經發局表示，民有市場產權為私人所有，整合意見不易，故阻礙活化或改建。市府會深入瞭解沒落問題所在，針對有意願活化或改建市場，邀請市府都發局等相關單位，協助召開說明會，給予招商建議或相關都市更新方向，鼓勵市場用地加速都市更新，提升整體環境品質。

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議員江肇國指出，近半年來西區永安市場拉起封鎖線、攤商被請離，模範市場被施工圍籬圍住，兩間市場幾乎無人生意；也是西區的忠信市場、三民市場、南區南興市場、南門市場、民生市場等民有市場也面臨蕭條困境。

市府這些年大力推行鍋烤節、購物節、物調券，江肇國表示，市府號稱是振興疫後民生消費，但這些政策從來沒進到這些市場裡頭，面對疫後真正最需要幫助的市井小民及攤商，市府毫無作為。

江肇國質疑，台中舊市場沒落，但經發局僅回應「新興市場不斷開發」，全然無視舊市場攤商的出路，而台中市42處公有市場，已有6處拆除或改建，但對民有市場卻長年忽視，卻沒有實質預算與關懷政策，而民有市場攸關地方社區的未來，若放任一一關門，將衍生環境惡化、治安空洞，甚至阻礙社區改造與都市更新。

他強調，新北市早已啟動民有市場的系統性診斷、輔導與改建，並以新店、板橋、三重等地為試點推動更新專案，台中市政府不能再袖手旁觀。

江肇國要求市府必須儘速啟動民有市場的健檢與專案輔導，「不要再只有購物節、鍋烤節、物調券三招」，真正面對市井小民的困境，才是振興民生、拚地方發展的正道。

市議員江肇國指模範市場因市府怠忽有沒落情形。（江肇國提供）

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