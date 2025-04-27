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    南投信義潭南螢火蟲季登場 原民風特色賞螢揪你來

    南投信義鄉潭南螢火蟲季登場，帶領民眾欣賞山林中成群黑翅螢飛舞夢幻美景。（圖擷取自日月潭旅遊網）

    南投信義鄉潭南螢火蟲季登場，帶領民眾欣賞山林中成群黑翅螢飛舞夢幻美景。（圖擷取自日月潭旅遊網）

    2025/04/27 16:05

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉潭南地區，由於附近野溪無污染，加上墾植範圍小，每年4、5月進入螢火蟲季，南投縣政府觀光處26日下午即於潭南部落，舉辦螢火蟲季啟動儀式，宣布賞螢活動展開，遊程規劃除可欣賞山林中成群黑翅螢飛舞夢幻美景，還安排進行射箭、傳統搗米、溪石彩繪及瑪嘎馥（山胡椒）香氛等體驗，讓遊客感受充滿原民風的特色賞螢活動。

    信義鄉潭南村今年螢火蟲季主題為Tapusquan卡農螢唱，開幕活動由潭南國小合唱團帶來布農族傳統歌謠表演，縣府觀光處長陳志賢表示，螢火蟲是很重要的生態指標，台灣目前約有50幾種螢火蟲，南投可以看見的螢火蟲種類就有多達31種，讓南投成為最大的賞螢基地，其中信義鄉潭南村內的玉崙溪四面環山，動植物生態豐富，布農族人多年來採無毒友善耕作方式，以生態保育作為部落核心理念，營造無汙染的生態環境，並以「螢火蟲」作為友善耕作的最佳保證。

    陳志賢指出，每年4、5月，包括玉崙溪賞螢步道、投63線兩側及潭南天主堂一帶，處處可見螢火蟲飛舞夢幻美景，此次活動也結合部落內兒童繪圖競賽及環境清潔競賽，倡議環境保護及美感培養意識，邀請民眾一起來潭南賞螢，並體驗傳統搗米等布農族人的飲食生活，藉此推動部落綠色生態旅遊。賞螢活動詳情可上「樂遊信義鄉」臉書粉絲專頁查詢及報名。

    南投縣信義鄉潭南螢火蟲季活動，將提供瑪嘎馥（山胡椒）香氛體驗。（資料照）

    南投縣信義鄉潭南螢火蟲季活動，將提供瑪嘎馥（山胡椒）香氛體驗。（資料照）

    南投信義潭南螢火蟲季登場，可體驗充滿原民風的特色賞螢活動。（圖由信義鄉公所提供）

    南投信義潭南螢火蟲季登場，可體驗充滿原民風的特色賞螢活動。（圖由信義鄉公所提供）

    南投信義潭南螢火蟲季，結合部落兒童生態主題繪圖競賽，倡議環境保護。（圖由南投信義鄉公所提供）

    南投信義潭南螢火蟲季，結合部落兒童生態主題繪圖競賽，倡議環境保護。（圖由南投信義鄉公所提供）

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