高雄擴大空品維護區！ 新增4處觀光景點7月1日上路

衛武營國家藝術文化中心7月1日起劃設為空氣品質維護區。（記者陳文嬋攝）

2025/04/27 15:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市現有5處空品維護區，7月1日起將衛武營國家藝術文化中心等4處觀光景點，劃設為空氣品質維護區，出入車輛必須檢驗合格或取得合格標章，違者最重可罰6萬元，以維護空氣品質。

環保局今年擴大劃設空氣品質維護區，納入衛武營國家藝術文化中心、崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區等4處觀光景點，包括園區停車場及周邊道路，將於7月1日上路。

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環保局採取科技影像辨識執法，出廠滿5年以上機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車應取得自主管理標章，機車違規開罰500元起跳，大客車違規開罰2千元起跳，最重可罰6萬元，限期30天複查未過，可累計開罰直到改善為止。

高雄已公告澄清湖風景區、駁二特區及壽山動物園等觀光景點為空氣品質維護區，還有敏感族群活動區鹽埕區鹽埕國小、以大貨車進出為主高雄港區，共有5處空品維護區。

環保局預計今年也將陸續公告增列市府公有資源回收廠及高雄國際航空站等，並持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大高雄市空維區網絡。

環保局長張瑞琿呼籲民眾養成車輛每年定期實施排煙檢驗習慣，確保使用車輛符合排放標準，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少燃油車輛污染排放，一起維護高雄好空氣。

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