彭啓明：二氧化碳將不再是空氣污染物 回歸溫室氣體管制

未來二氧化碳等六種溫室氣體將不再被公告為空氣污染物，回歸溫室氣體管制範疇。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/27 15:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕二氧化碳究竟是否為空氣污染物？一直以來有許多爭論，也牽動溫室氣體管制與空污治理的方向。環境部長彭啓明表示，二氧化碳理論上非空氣污染物，但環保署時期曾公告為空氣污染物，以透過空污基金支持溫室氣體減量工作；明年環境部將開始收碳費，溫室氣體管理基金將有收入，因此將撤銷此行政命令，讓二氧化碳回歸溫室氣體管制。

二氧化碳原非法定的空氣污染物，行政院環境保護署（現為環境部）於2012年將二氧化碳二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳正式公告為空氣污染物；當時被視為中央為排放二氧化碳收費鋪路。環境部目前打算撤銷此行政命令，使二氧化碳回歸溫室氣體管制範疇。

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彭啓明說明，當年的時空背景是雲林縣政府想要立法向企業徵收「碳稅」，但中央認為二氧化碳等溫室氣體費用課徵應屬中央權責，地方政府不應逾越，卻苦於當時法規對二氧化碳的權責規範較不明確，而空污法則有明訂空氣污染物由中央管制。因此，時任環保署長沈世宏透過行政命令公告二氧化碳等六種溫室氣體為空氣污染物，使地方政府不得收碳稅。

不過，彭啓明也提到，二氧化碳是否為空氣污染物一直以來有許多爭論，如果二氧化碳是空氣污染物，我們呼吸排二氧化碳是否也算製造空氣污染，但事實並非如此，二氧化碳是大自然的氣體，雖然也有人為製造的二氧化碳，但理論上應屬於溫室氣體，無法被直接定義為空氣污染物。

彭啓明表示，這十多年來在國內尚未實施碳定價之時，一直以來都是透過此行政命令讓空污基金每年撥出幾億元，支持溫室氣體減量工作，不過明年就會收到碳費，溫室氣體管理基金將有收入，認為「時間點應該到了、可以回到常軌」，將撤銷此行政命令，未來二氧化碳等六種溫室氣體，將不再是空氣污染物；並強調此行政命令修正，不會影響到既有空污政策或法規，「只是把那條行政命令槓掉」。此行政命令預計7月正式對外宣布。

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