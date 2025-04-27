無懼美國關稅 台灣鯛產地價平穩

擺脫美國對等關稅陰霾，台灣鯛產地價格平穩。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/27 15:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受美國調高關稅心理衝擊，台灣鯛產地價一度動盪，但在不安層面消退後，價格回穩，大規格銷美魚片還因缺貨，出現加工廠調高價格「追魚」的現象，台灣鯛協會強調，去年台灣鯛條凍、魚片外銷雖都比前年衰退，但最大市場美國則是逆勢成長，綜合評估局勢為保守發展黃綠燈，呼籲漁民勿觀望惜售也不要因為恐慌而低價拋售。

台灣鯛協會理事長郭建賢表示，.去年台灣鯛外銷量稍微減少，其中條凍出口量1萬5279公噸，相較前年的1萬6233公噸減少1044公噸，衰退幅度6.4%；去年台灣鯛條凍出口美國1萬2162公噸，較前年同期1萬2087公噸增加75公噸，美國市場呈現穩定局勢。最近雖受美國對等關稅影響造成出口稍微延宕，但不影響後續訂單，最大競爭國中國在高關稅影響下未來競爭力減弱，台灣鯛條凍外銷美國市場可期。

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郭建賢指出，台灣鯛魚片外銷市場去年出口量1582公噸較前年同期的1671公噸減少89公噸，衰退5.3%％；去年台灣鯛魚片出口美國1093公噸，較前年同期1035噸增加58公噸，顯現美國市場對台灣鯛魚片需求量仍高，尤其是大規格者，目前外銷魚片1000-1200公克規格者池邊價每台斤40-42元，但1800公克者已追價至每斤47元。

郭建賢強調，今年5、6月台灣鯛市場價格受到美國對等關稅的影響有所浮動，但在政府積極與美國進行談判下應該很快可以恢復穩定，建議養殖戶安心放養期待後市，同時也呼籲養殖戶做好養殖規劃，分散收成時間。

台灣鯛魚片內外銷市場都看俏。（記者蔡宗勳攝）

台灣鯛條凍外銷以美國為大宗。（記者蔡宗勳攝）

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