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    台中洲際棒球場廁所優化 第一階段7月完工男女廁比例超過1:6

    台中洲際棒球場正進行廁所優化工程 完工後男女廁比例將超過1：6（模擬圖）。（記者蘇金鳳翻攝）

    台中洲際棒球場正進行廁所優化工程 完工後男女廁比例將超過1：6（模擬圖）。（記者蘇金鳳翻攝）

    2025/04/27 15:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，為了進一步提升場內設施，經體育署核定補助，中市府進行洲際棒球場內野下層廁所優化工程，完工後，不僅男女廁間比例由原本1:3將超過1:6，同時也增設性別友善及無障礙廁間，提供更友善的運動環境；運動局並表示，施工階段仍可提供男廁廁間62間及女廁廁間110間充裕的服務量能。

    運動局長游志祥今（27）日前往視察，要求承包廠商落實工程分階段如期如質完成外，並須注意施工期間導引措施及安全維護，確保球迷觀賽服務品質。

    運動局長游志祥表示，此次計畫將性別友善及陽光廁所政策落實於洲際棒球場內，同時融入優質便利、性別平權、長者使用及無障礙空間等元素，無障礙廁所也將增加至4間，並再新增2間性別友善廁所，全面提升洲際棒球場整體服務功能。

    運動局表示，與營運廠商及中信兄弟球團充分討論後，已確認施工期間廁間導引動線規劃及配套措施，現場將安排工作人員，並設置指引牌面引導球迷可至內野上層及外野下層廁所使用，施工階段仍可提供男廁廁間62間及女廁廁間110間充裕的服務量能。

    運動局指出，施工第一階段先行整修一、三壘外側既有廁所部分，預計於今年7月中旬完成，屆時即可呈現耳目一新的廁間環境並開放球迷使用，後續再緊接著辦理一、三壘內側既有廁所整建及新建廁所部分。

    施工期間將開放球場內野上層廁所及外野廁所同時投入服務，也請進場球迷依照工作人員指示分流使用，未來整體優化工程完工後，將提供給球迷更舒適優質的觀賽環境。

    台中洲際棒球場正進行廁所優化工程，第一階段預計七月完工。（市府提供）

    台中洲際棒球場正進行廁所優化工程，第一階段預計七月完工。（市府提供）

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