晚來更浪漫！ 八卦山油桐花「五月雪」盛開

有「五月雪」美譽的油桐花，今年花期較晚來報到，目前進入盛開期，將持續到5月上旬，民眾沿著八卦山區產業道路、登山步道，都能輕鬆尋得桐花身影。（記者張聰秋攝）

2025/04/27 15:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕晚開也一樣美！有「五月雪」美譽的油桐花，今年受天候影響，普遍延遲盛開，去年4月中旬，彰化八卦山區早已桐花滿開，整座山谷被白色花海覆蓋，宛如披上雪白浪漫的外衣；今年則一路「遲到」，直到最近才迎來盛開，白色浪漫再現。

最近開始進入桐花盛開期，不過，彰化縣政府舉辦的桐花季系列活動早從4月12日起就陸續登場，今晚7點30分在縣立體育場舉辦「桐花之夜」，邀請長榮交響樂團演出古典樂曲、台灣與世界民謠，用美妙的旋律為系列活動畫下休止符。

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雖然活動倒數計時了，但花期將持續到5月上旬，民眾仍可把握時間，到八卦山脈欣賞滿山雪白的美景，享受油桐花綻放的浪漫氛圍。

彰化有5處賞桐景點，包括彰化市福田賞桐生態園區、員林市藤山步道、芬園挑水古道、德興社區以及一東寮客庄，沿著產業道路、登山步道，都能輕鬆尋得桐花身影，其中位在山谷的福田賞桐生態園區，吸引人的亮點可以到大樹之下看著油桐花隨風飄落，真正感受桐花的美況。

在桐花樹下拍美照，更是不可少的儀式感！今年縣府加碼推出「PO美照抽好禮」活動，只要在活動期間於指定景點或2場桐花之夜，任選3處拍下本人與景點合照，上傳個人社群平台並留言「美好彰化幸福桐遊」，就能兌換摸彩券參加抽獎。獎項包含GARMIN健康手錶、咖啡機、雙人帳篷與露營推拉車等，賞花兼抽獎，一舉兩得！

4月底了，今年八卦山區「五月雪」油桐花，因天候因素，開花期較晚，過去4月中旬就有，今年直到目前才迎來盛開，花朵大爆開，美極了。（記者張聰秋攝）

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