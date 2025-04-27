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    統測數學B全教會估分數降 數學C全中教直呼噩夢

    統測昨天與今天共進行2天試程。（記者楊綿傑攝）

    統測昨天與今天共進行2天試程。（記者楊綿傑攝）

    2025/04/27 15:13

    〔記者楊綿傑／台北報導〕統測今天次節考數學，數學B考出奈米與半導體換算等時事，全教會教師群認為題目切中核心素養 但計算量偏多難拿高分，估計分數可能較去年下降；數學C以酸雨、居家裝飾、金屬半衰期、空拍機、摺紙等多元內容入題，全中教教師群則評須具備閱讀素養與精確計算能力，對考生是噩夢。

    114學年度四技二專統一入學測驗今進入第2天考試，次節考「數學」。根據技專校院入學測驗中心統計，該科應考人數為6萬6311人，缺考人數為4103人，缺考率為6.19％，較上學年度減少362人，減幅約0.25％。

    數學B的試題特色部分，全教會指出，時事題如第9題提到奈米及半導體，為認知半導體單位得運算；第14題以便利商店抽獎活動折扣為情境，為反映生活化應用。創新題如第4題向量的加法，為結合教師教學現場教學；第15題座標平移，為結合遊戲呈現；第23題以道路標線規範設計幾何題，為連結交通安全規範與數學應用。

    此外，也有實作與素養試題，如第2題提到弧度的換算，說明：測驗學生是否知悉弧度單位的定義；第24題提到成績統計推算，說明：不再單考單一統計量。整體而言整卷切中核心素養，但計算量偏多，恐難拿高分。

    至於數學C，全中教指出，可以說是噩夢一場，基礎題少之又少，取而代之的是變化多端且重視細節的題型，考生做完前面的基礎題後恐怕「一籌莫展」，沒有紮實的數學基本功根本無法找到下手處。

    而試題方面則是與生活緊密結合，從「酸雨的酸鹼度」到「居家裝飾的二次曲線」，再到「金屬半衰期」的概念，甚至連「圓形建築」和「空拍機」及「摺紙的體積極值問題」都入題，更是因應新課綱新增的空間概念。

    整體而言，考題屬於「中間偏難」，想要快速解題是不可能的。許多題目文字敘述對學生並不友善，不具備高度的閱讀理解能力者，恐怕連題目都看不懂，就算看得懂，計算的質與量也是一大考驗。

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