嘉市宣信國小推永續教育 護古蹟百年糯米橋獲獎

築夢計畫以永續行動改善糯米橋周圍環境。（嘉義市政府提供）

2025/04/27 15:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市宣信國小以行動方案「築夢計畫」課程維護市定古蹟百年「道爺圳糯米橋」，號召社區重視，能古蹟能永續存在，讓溪流清淨，日前獲5% Design Action社會設計平台及地球解方舉辦的「地球解方-永續教科書2025永續教育行動評選」學校獎。

宣信國小校長謝聖雅說，學校推動環境永續教育，2023年獲首屆「台灣永續教育獎」、2024年獲行政院「國家永續發展教育類」入選獎，今年再獲大獎；孩子戶外教育參訪「南田古道」的百年糯米橋時，有感於周圍環境髒亂、雜草叢生、水質惡化等問題，以愛家、愛鄉的情懷，發起寫信陳情、簡報，號召社區居民重視，並透過網路影音傳達希望改善的心聲；行動方案受市府重視進行百年糯米橋環境改善，並加入宣信師生創作交趾陶紀念碑和及交趾陶景觀作品，成為具有在地創生、本土美學的成功案例。

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謝聖雅表示，「南田古道」校本課程成果在2023年獲選教育部首屆「本土教育推展貢獻獎」，築夢計畫落實聯合國永續發展目標SDGs4優質教育、SDGs5清潔飲水、SDGs11永續城鎮與社區等內涵，今年5月，將透過築夢計畫的落實，運用串聯道爺圳由彌陀映月橋至糯米橋間的休閒景觀廊帶。

嘉義市長黃敏惠表示，宣信國小在落實永續教育的理念，推動10年的「築夢計畫」課程，能獲獎成為年度深具創新潛力與永續影響力的學校，非常難得。

宣信國小獲選為永續教育行動評選學校。（嘉義市政府提供）

糯米橋有宣信國小學生的交趾陶作品。（嘉義市政府提供）

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