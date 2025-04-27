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    響應世界職業安全衛生日 高雄「智慧港都幸福永續論壇」登場

    小朋友對銅板價物品興趣高昂。（高雄港務分公司提供）

    小朋友對銅板價物品興趣高昂。（高雄港務分公司提供）

    2025/04/27 14:38

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港務分公司與高市勞工局、職業災害預防及重建中心，今（27）日在高雄港旅運中心辦理「2025年度智慧港都幸福永續論壇兼展示活動」，藉由論壇、互動體驗及親子二手市集，推展職業安全及環保永續理念，吸引近千人參加。

    為了加強事業單位職業安全衛生的交流，邀請勞動部主任秘書鄒子廉、古雷石化公司前副總裁吳義芳及高雄港務分公司港務長陳祖強，進行專題分享；高市勞工局長江健興主持中油副總經理許晋榮、中鋼總經理陳守道及輔英大學職安系主任鄭立新綜合討論，探討如何提供友善的職場環境。高市副市長羅達生頒贈感謝牌給港務公司及重建中心。

    展示活動邀請近40家企業及事業單位參與，港區勞工及民眾前來互動體驗，從遊戲中了解職業安全衛生相關的知識，多家醫療院所進行推廣及癌症篩檢，透過活動加強大眾對於職場安全及環境衛生的意識。

    港務公司也與臺灣港埠協會攜手辦理「親子綠拾光」親子二手市集，邀請港務公司員眷、在地社區居民響應，將家中不需要的物品以銅板價轉賣，落實再利用環保永續理念，小朋友都買到了需要的物品，開心不已。

    港務公司員工眷屬、社區民眾到攤位了解宣導事項。（高雄港務分公司提供）

    港務公司員工眷屬、社區民眾到攤位了解宣導事項。（高雄港務分公司提供）

    高雄港務分公司與高市勞工局、職業災害預防及重建中心響應世界職業安全衛生日。（高雄港務分公司提供）

    高雄港務分公司與高市勞工局、職業災害預防及重建中心響應世界職業安全衛生日。（高雄港務分公司提供）

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