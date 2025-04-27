高雄德西里成市區「最大停車場」里長氣炸：太離譜！適可而止！

高雄市三民區德西里內，大樓以外空地有申請的停車場多達16處逾千個停車格，里長認為廣設停車場已供過於求，且會阻礙社區發展。（記者許麗娟攝）

2025/04/27 14:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區德西里位於中都重劃區，里長林財旺近年對於社區空地被狂設停車場相當不滿，但屢向市府交通局陳情，1年內又新增至少5處近1萬坪，怒批重劃區變相讓建商養地。

林財旺指出，他在這塊土地成長，當里長後，希望社區能夠發展，好不容易多年前向市府爭取為中都重劃區，近年大樓不斷蓋起，社區已經成形，但居民也頻抱怨，與美術館商圈僅一河之隔，那邊發展的很好，餐廳、商家林立，但德西里卻成了廣大的停車場，變相讓建商養地、減稅，卻阻礙社區發展。

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林財旺說，停車場的停車格數比里民多的問題在去年已經很嚴重了，當時有多達3萬坪土地都是停車場，近1年內又多了至少5處近1萬坪，而且多數不是社區里民的需求，連住在30分鐘遠的社區都特地在此長租停車，還怪他場外沒有多劃設機車格以方便他們牽換車時停機車，直呼「停得非常囂張！」

林財旺怒批真的太離譜了，自己不反對設置停車場，但要「適可而止、不宜過量」，好歹也像美術商圈的青海路一樣，改設倉儲招商引進美食餐廳等，而且原本住宅區禁停車大型車，也有不少大型車停入停車場，無奈向交通局反映只稱是合法受理申請。

據估算，目前德西里內合法申請的停車場多達16處逾1100多個停車位，高雄市交通局表示，因應中都地區暨鄰近地區發展，目前依停車場法審核停車場，解決周邊民眾停車需求，後續將依停車需求狀況審核暨控管停車場之設置，以取得該地區停車供需之平衡。至於小型車停車場有違停大型車之情事，已對該業者進行裁罰，並要求改善，倘業者遲未改善，將連續裁罰。

交通局稱停車場是因應鄰里居求，但里長認為多數停車場只是為了養地，圖利建商減稅，不應一再的核准申請。（記者許麗娟攝）

德西里長林財旺盼市府能審慎評估德西里內停車場的設置，而不是越陳情、蓋越多。（記者許麗娟攝）

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