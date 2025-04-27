高雄博愛職訓中心遭疑偷設太陽能板 里長怒批造成光害

高雄市博愛職業技能訓練中心近期整修，里長不滿未經協調下於建物屋頂設置太陽能板，認為會造成附近住戶的光害問題。（記者許麗娟攝）

2025/04/27 14:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄市三民區十全三路的博愛職業技能訓練中心近期整修，並於屋頂架設太陽能板，德西里里長林財旺怒指勞工局未與鄰里協調下偷偷裝設，造成四周大樓視覺光害，希望市長陳其邁能幫幫忙！

林財旺指出，博愛職訓中心整修前，他有告知反對設置太陽能板，避免造成大樓住戶的光害，恐傷及視神經，但近日發現職訓中心在沒有和地方協調下，在3樓屋頂全設了太陽能板，還稱1樓沒有做，只做3樓屋頂，但已有住戶向他反映光板折射的問題。

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高雄市勞工局表示，博愛職訓中心為配合綠電推動專案，日前以公開標租方式辦理太陽光電發電設施系統設置。原規劃同時標租架設「地面型」及「屋頂型」太陽光電發電設備，然於拜訪及接獲在地里長反映地方疑慮後，基於維護鄰里和諧，取消「地面型」部分，僅保留設置「屋頂型」太陽光電發電設備。

對於附近居民擔心光害問題，勞工局回應，承租廠商是以反射率最低TSEC元晶模組施作，其反射率僅為4.94%，遠較其他材質太陽能光電板5.88%或一般玻璃8%為低，相關設施設備已於去年12月完工正式運作發電，近日至最近距離大樓三民區新都段社會住宅，於不同時段及不同樓層無發現陽光反射情形，將協同廠商主動向里長進一步了解實際情形，並依專業意見評估辦理。

德西里里長林財旺認為博愛職訓中心附近大樓林立，在3樓處屋頂設置太陽能板，會有光害疑慮。（記者許麗娟攝）

里長不滿博愛職訓中心未經協調，就在屋頂架設太陽能板。（記者許麗娟攝）

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