全中運台南游泳奪10金 議員蔡筱薇：六都唯一無國際標準泳池

南市忠孝國中吳兆騏在國男組50公尺蝶式游出25秒74佳績勇奪金牌。（南市府提供）

2025/04/27 14:13

〔記者蔡文居／台南報導〕日前剛落幕的全國中等學校運動會游泳賽中，台南共奪下10金、4銀及7銅的優異成績，充分展現台南泳壇的潛力。台南市議員蔡筱薇表示，這次南市主辦全中運，展現泳壇實力，但南市沒有國際標準游泳池，賽事只移師高雄市立國際游泳池舉辦，讓人十分感慨。

南市府表示，市府已初步選定位於安平區華平路「公13（附）公園用地」，完成先期規劃及都市計畫變更作業，並全力向中央爭取經費，也希望中央運動部成立後，全力推動相關游泳政策，為台南泳將打造最堅實的後盾。

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蔡筱薇指出，台南現有共計10座公有游泳池，未來還有仁德全民運動館游泳池加入，同時也有崇明國中、麻豆國中、大成國中等9所國中小泳池，但目前場地規格均未符合國際競賽標準，連國家一級賽事標準也未達到，無法滿足南市國手及三級訓練使用，而且每所公立學校的泳池還得看體育局如何協調才能讓出作為訓練用，台南更是六都中，唯一沒有符合國際標準游泳池的直轄市。

台南市游泳委員會主委吳俊賢表示，台南市每重要的游泳賽事，皆是向外縣市「借」游泳池舉辦，可謂是「游泳艱困城市」，儘管游泳選手長年苦於沒有完善的訓練場域，與長年出走外縣市，但卻年年繳出亮眼的成績，呼籲市府讓選手在家鄉接受國際級的標準場地來訓練，減少舟車勞頓，並吸引更多優秀教練與國內外賽事落地台南。

吳俊賢說，他看著這些獎牌，心中感到欣慰，但更多的是酸楚。有些比賽輸得冤枉，否則成績應該更好，就因為沒有良好、完善的訓練場所，讓應該奪金的選手飲恨。

台南因沒有國際標準游泳池，這次台南主辦全中運，游泳賽事移師高雄舉辦。 （蔡筱薇提供）

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