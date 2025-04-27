來布袋好美里海灘戲水有福了！ 公廁、沖洗手腳設施將啟用

嘉義縣布袋鎮好美里海灘適合親子戲水。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/27 14:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里海灘「天空之鏡」美景吸引許多遊客朝聖拍照打卡，但令人詬病的是，玩水後沒有地方洗手沖腳，經地方極力爭取，雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）斥資2000萬元經費進行休憩設施暨周邊環境改善工程，包括公廁、沖洗手腳設施都已完成驗收，將於5月3日配合淨灘活動啟用。

美社區發展協會理事長蔡信得指出，好美里曾有嘉義最漂亮、最大的海灘，但因人為與水文改變，逐年流失，海水直逼海堤，2016年由新塭長老教會發起把「沙灘種回來」運動，每年9月築籬擋沙，6月植樹防沙，經這幾年努力，海灘逐漸恢復，藍天碧海沙灘吸引許多遊客造訪，尤其海水漫流在沙灘上會出現唯美浪漫的「天空之鏡」，「好美」畫面遠近馳名。

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蔡信得表示，遊客慕名而來，對造林成果和「好美」的海灘讚不絕口，但對沒有廁所及洗手腳設施嘖有煩言，有些人跑進防風林大小便製造環境髒亂，問題愈來愈嚴重，幾年前開始向雲管處爭取設置廁所、簡易沖洗設施，但卡在土地問題遲無進展，最終排除萬難，在好美沙灘入口處建置遊客服務據點，提供廁所、簡易沖洗及遮蔭休憩。

雲管處長徐振能說，雲管處以「綠洲驛站」為概念，規劃好美里自然保護區內興建簡易遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等旅遊環境，同時串聯好美船屋、水漾森林及濕地生態等景點，大幅提升好美沙灘周邊的遊憩服務功能，強化整體永續觀光動線。

徐振能表示，雲管處結合各界將於5月3日在好美里海灘辦理淨難活動，還有音樂會、木麻黃林下野餐等周邊活動，歡迎大家攜手參與守護海岸環境的行動。

嘉義縣布袋鎮好美里海灘木麻黃林道。（記者蔡宗勳攝）

好美沙灘入口處的簡易遊客服務據點。（記者蔡宗勳攝）

好美沙灘簡易遊客服務據點的沖洗設施。（記者蔡宗勳攝）

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