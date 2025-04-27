百年港尾永興福德祠由無主土地回歸法人名下 盧秀燕特贈匾額祝福

百年港尾永興福德祠由無主土地成功回歸法人名下，市長盧秀燕特贈匾祝賀。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/27 13:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯港尾永興福德祠已百年歷史，過去因歷史變遷與產權未更名等因素，成為「無主土地」，經地方人士多方奔走，民政局調查產權早在1913年就有登記記錄，原登記名義人為「福德爺」，經過半年行政處理，包含3個月公告，廟地正式回歸法人名下，今（27）日舉行土地回歸記誌紀念碑揭碑慶典，市長盧秀燕前往參拜祈福，並頒贈「百年福德正神」匾額。

百年港尾永興福德祠今天舉行揭碑慶典，由市長盧秀燕親自主持，立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔及5位在地的市議員及地方人士都出席共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，永興福德祠歷史悠久，是地方重要的信仰中心，廟地過去原登記名義人為「福德爺」，因歷史變遷及土地產權未更名，一度被列為「無主土地」，面臨被拍賣的危機，但在地方信士努力下，廟地依法順利回歸「台中市永興福德爺信仰協會」名下，香火得以續傳。

民政局長吳世瑋表示，永興福德祠座落於西屯區廣順段253地號，土地原登記名義人為「福德爺」，為保障土地權屬，永興福德爺信仰協會於112年依法提出申報，但需證明福德祠自日治時期即存在，卻面臨歷史資料散佚難尋。

吳世瑋表示，經中興地政事務所協助查調日治時期土地台帳資料，以及西屯區公所提供44年間由當時里長廖學炳擔任管理人的珍貴史料，加上民政局實地輔導，與地方人士多次討論、蒐集與整理歷史文獻，最終完成申報程序，並經公告3個月無人提出異議後，市府正式核發「同一主體證明書」，市府並特別頒贈「百年福德正神」匾額祝賀。

西屯港尾居民原在現址西側野榕樹下以大石塊為「石頭公」供奉土地伯公，及至西元1925年前後，港尾子保正廖大妹先生在「石頭公」上方建築一小型土地公廟，供族人與附近里民祭拜，並由歷任里長進行管理，2017年眾心合力將原廟身搬移到現址新方位，廟地如今依法完成回歸。

中市百年港尾永興福德祠由無主土地成功回歸法人名下。（記者蘇金鳳攝）

百年港尾永興福德祠由無主土地成功回歸法人名下，27日舉行揭碑。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法