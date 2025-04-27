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    統測次日專業科缺考率逾6％ 商管、機械群都考電動車

    統測今進入第2天試程。（記者楊綿傑攝）

    統測今進入第2天試程。（記者楊綿傑攝）

    2025/04/27 13:47

    〔記者楊綿傑／台北報導〕統測今進入次日試程，首節考專業科目，包括商管群的經濟學、機械群的機械製造都不約而同考出電動車相關題目。全中教教師群認為，經濟學考電動車產業相關內容，機械製造亦考太陽能與電動車，符合目前世界趨勢與生活情境。

    114學年度四技二專統一入學測驗今進入第2天考試，上午舉行第1、2節測驗，分別為「專業科目（二）」及「數學」。根據統計，「專業科目（二）」應考人數為5萬1061人，缺考人數為3416人，缺考率為6.69％，較上學年度減少384人，減幅約0.39％。

    在商管群的會計學部分，全中教分析，考題章節分配尚平均，基本觀念多，題幹易理解、考生答題容易，難易度偏易，命題有融入環境保護議題具生活化，貼近考科教學內容，學習落實基本功的考生易得高分。而考題符合理論與實務結合的精神，因應考生未來就業需求，如13題的營業稅401申報書。命題亦有融入社會關注議題，如第49題的環境保護議題。

    商管群經濟學部分，全中教表示，經濟學試題展現素養導向命題特色，整體難度平易近人，緊扣生活經驗與國際趨勢，如電動車產業、洛杉磯大火、貨幣政策，以及聯合國第28屆氣候大會等議題，鼓勵學生將課堂所學與社會議題連結。命題內容涵蓋多元面向，如第26題結合數學座標象限圖，考驗學生對經濟供需概念的與圖形判斷理解；第35題透過題幹引導學生辨識市場型態，進一步考驗其對表格資訊的理解與對寡占市場特性的掌握。

    機械類專業科目（二）的部分，全中教指出，題目融入實際應用情境，試題設計充分運用圖表設計，考驗學生細心程度可以拿高分，考生必須掌握重要觀念即可，美中不足之處偏重於鑄造與銲接章節，導致章節失衡。

    機械製造配合題型多，考驗學生對於各章節重點熟悉度與觀念連結的強度。太陽能與電動車入題，展現課綱強調核心素養的能力，使學科融入於生活；機械基礎實習試題難易適中，題目多為配合題，可利用刪去法刪除大部分選項，試題著重現場實務操作技能，符合技術型高中務實致用精神，學生須具備現場實務經驗，作答要有耐心思考，才能選出正確答案。

    不過全中教也提到，第40題的立體圖，無線條與實體特徵之投影辨斷，較為偏向智力測驗題型， 無法鑑別考生的識圖能力。第46題命題者粗心，「刨」床加工應使用「鉋」字，用字不正確。

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