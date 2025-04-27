避免健保崩潰 醫管專家洪子仁籲「3面向」改善

醫管專家洪子仁認為，台灣長期的醫療支出不足，健保總額成長率在總額預算制度實施後平均只有3.4%，接下來應確保每年總額成長率在5.5%以上，並從3面向著手改善。（資料照）

2025/04/27 13:44

〔記者林志怡／台北報導〕國際期刊「刺胳針（The Lancet）」昨日刊出一篇關於台灣健保體系的投書，直指台灣醫療體系「瀕臨崩潰」，引發醫界高度關注。醫管專家洪子仁認為，相關投書確有需要更正之處，但也表達了台灣健保制度的當前挑戰，台灣長期的醫療支出不足，健保總額成長率在總額預算制度實施後平均只有3.4%，接下來應確保每年總額成長率在5.5%以上，並從3面向著手改善。

國內醫師李景行、許漱白投書的內容指出，台灣醫療體系因人力短缺、急診壅塞及政策失靈，正面臨系統性崩潰，且文章內回顧新冠肺炎疫情期間重症量能不足、護理人員離職潮等問題，並以2025年初流感與諾羅疫情期間急診超載為例，批評政府長期忽視結構性改革。

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台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁於健康台灣全國論壇會前受訪指出，相關文章縱使數據引述錯誤，確實要予以更正，避免影響台灣健康照護體系的整體形象，但也指出台灣健保制度當前面臨嚴峻挑戰，且長期結構性問題對醫療人力與品質造成的深遠影響，值得社會各界正視與省思。

洪子仁說，台灣的全民健保制度具有高覆蓋率、低自費與高民眾滿意度等特性，也是全球少數能以相對有限資源，提供高可近性醫療服務的制度之一，但長年以來過度壓低醫療成本、忽視人力投入的政策，導致護病比偏高、醫護過勞、薪資倒退等結構性問題日益浮現。

此外，洪子仁指出，疫情後急診壅塞、新藥跟新科技納入健保速度放緩，以及民眾就醫自備比例提高、護理人力流失與高離職率等，都是資源配置失衡的警訊。因此建議政府，應持續推動健保支付制度改革，逐步導入「不同工、不同酬」、「按質論酬」的支付機制，提升急重症、基層照護與偏鄉醫療的誘因，改善人力配置與服務品質。

洪子仁進一步說明，為避免醫療崩盤，應從預防「人力斷鏈」開始，政府應與醫學會、護理團體及各級醫療機構協力合作，設立專責計畫，針對人力培育、執業環境、職涯支持等面向提出中長期改善策略，強化醫療人力永續政策，且應借鏡新冠冠肺炎經驗，強化全國整合式醫療應變系統，建立醫療韌性治理體系。

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