蘭獸現蹤聯名母親節限定花款 展現台灣蝴蝶蘭軟實力

「世茂×ORCHIDSAUR」聯名母親節限定花款，於台南遠東百貨成功店快閃。（記者王姝琇攝）

2025/04/27 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕美國關稅衝擊台灣蘭花出口甚鉅，業者積極拓展國內、外市場。母親節即將到來，世茂農業生技結合科技與創意，即日起至5月11日於台南遠東百貨成功店快閃，推出「世茂．ORCHIDSAUR」聯名限定花款，展現台灣蝴蝶蘭優勢。

世茂突破框架，在傳統蝴蝶蘭花瓣上，採用獨特3D渲染、奈米噴染技術，加上不會傷害花期的植物性溫和染劑，讓蘭花兼具設計與美感，又能維持正常花期綻放，展現台灣蝴蝶蘭培育與創意的驚人軟實力，不僅是獨步全球的技術，更藉由文創附加價值和特色服務，為傳統蘭花大大升級。

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此次母親節檔期，業者將蝴蝶蘭噴上漸層粉紅色，搭配飛舞的蝴蝶與愛心，以及象徵母親的剪影圖騰，還有爆可愛的蘭獸ORCHIDSAUR，滿滿幸福感油然而生，祝福全天下媽媽母親節快樂！

世茂農業生技副總經理李佳家表示，雖然蘭花外銷恐受到美國關稅衝擊導致出口供應鏈受傷，我們仍持續聚焦開發更多元的國內、外市場，尤其近年來攜手台南市政府、台灣蘭花產銷協會共同推廣台灣蝴蝶蘭，成功拓展不少國內消費市場，技術不斷地升級，也使相關產品呈現更接地氣。

李佳家舉例說明，透過獨特3D渲染、奈米噴染技術，使蘭花能結合宗教、棒球、金虎爺、國旗及各種農產水果等主題呈現，更能因應活動主軸客製化，讓蘭花更貼近生活、大眾更愛上蝴蝶蘭。

李佳家提到，除配合台灣蘭花產銷協會到日本大阪世博展示蝴蝶蘭；也正努力取得荷蘭花卉環保生產認證（MPS），期盼產品能大量出現在荷蘭拍賣市場，讓台灣蝴蝶蘭行銷全歐亞非。另防疫署積極與紐西蘭談輸出台灣蘭花，並持續拓展至中東、新加坡、馬來西亞，協助開啟多元巿場。

「世茂×ORCHIDSAUR」聯名母親節限定花款，於台南遠東百貨成功店快閃。（記者王姝琇攝）

優質蘭花培育技術搭配獨特3D渲染、奈米噴染，展現台灣蝴蝶蘭驚人軟實力，更藉由文創附加價值和特色服務，為傳統蘭花大大升級。（記者王姝琇攝）

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