公安危機！ 台北外牆安全申報進度嚴重落後 何孟樺示警：恐花16年

台北市議員何孟樺表示，北市共有1902棟位於商業區、屋齡超過30年且樓高11層以上的建築，應於2026年底前完成外牆安全檢測與申報，然而目前已完成申報的僅有412棟，僅佔總數的22%。（資料照，北市更新處提供）

2025/04/27 13:35

〔記者林承鴻／台北報導〕大樓外牆磁磚掉落砸到人、車的事件時有所聞，議員何孟樺指出，台北市建築物外牆安全申報進度嚴重落後，距離2026年底的期限僅剩不到2年，但目前完成申報的棟數僅佔應申報總數約22%。建管處坦言要達成目標很困難，但會持續努力，今年將依照不同分區分級，直接進到社區輔導。

何孟樺表示，根據「北市都建字第1126129955號」公告規定，台北市共有1902棟位於商業區、屋齡超過30年且樓高11層以上的建築，應於2026年底前完成外牆安全檢測與申報。然而目前已完成申報的僅有412棟，僅佔總數的22%。何孟樺指出，若以目前平均每年申報件數約93件的速度推算，要完成剩餘1490棟建築的申報，恐需耗時16年，遠遠超過法規要求的期限。

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而若依據「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」，何孟樺說，全台北應進行外牆安全診斷申報的建築高達2534棟，但截至上月前，僅475棟已經完成，完成比例只有19%。

何孟樺質疑，建管處是否可以接受這樣的申報速度，並要求市府提出具體可行的加速方案。她強調，若無法在期限內完成申報，將對市民的公共安全構成嚴重威脅。

建管處處長虞積學坦言達成目標「很困難」，但表示會持續努力，他說過去都是以新聞稿或發文、懶人包等方式宣傳，今年開始會依照不同的區段分級，直接進到社區輔導。

建管處補充，為加速外牆申報進度並提升申報率，將依據道路寬度分為三類區間，分別是70米以上、40至70米、30至40米，分區推動並加強重點輔導。建管處也警告，若符合申報規定的建築物在2026年12月31日前仍未完成申報，將依「台北市建築管理自治條例」處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

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