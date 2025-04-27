中國繫泊浮筒龍門後灣海域漂流近2年 遭巨浪沖刷上岸

龍門後灣海域漂流近2年的黃色浮筒，遭巨浪沖刷上岸。（圖由民眾提供）

2025/04/27 13:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漂流在湖西龍門後灣沙灘近2年的大型黃色物體，經過連日來巨浪拍擊，終於被沖刷上岸，澎湖縣政府環保局29日將邀集澎管處、第七岸巡隊、龍門村辦公室等單位，共同會商如何處理，希望一舉解決沉寂多年的問題。

澎湖群島四面環海，位在洋流交匯處，加上冬季東北季風助長下，海洋事業廢棄物琳琅滿目。湖西鄉龍門後灣沙灘，2023年6月突然出現大型黃色物體漂浮，由於上面沒有天線等偵查儀器，初步排除是海洋監測器，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊研判是繫泊浮筒。

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由於洋流在澎湖交匯，帶來微生物等營養源，因此海洋資源豐富，成為海洋學術研究單位投放海洋觀察儀器的重鎮，同時因戰略位置重要，更有多國觀察水文、流向及流速等儀器充斥其間，但因海象及流速過快等問題，澎湖海域已多次發現海洋觀察儀器，有的會署名投放單位，方便拾獲者聯絡，但有的則無辨識標誌，增加後續處理的困難度。

出現在黃金海岸線龍門後灣沙灘的大型不明黃色漂流物體，根據澎湖海洋生物研究中心學術鑑定，發現上面未裝設天線或任何探測管線，並非是海洋觀測儀器，澎湖第七岸巡隊根據圖樣辨識，研判是繫泊浮筒，澎湖並未使用，研判是由中國漂入。繫泊浮筒是指設在水上的供繫船用的密封鋼質浮體。由浮筒、錨鏈、錨碇3部分組成。浮筒通過錨鏈、錨碇固定在水面上，浮筒上有供船舶繫纜用的系船環和鋼質卸扣，由專用的繫纜艇協助船舶進行繫纜作業。

大型黃色浮筒，應是中國製繫船浮筒。（圖由民眾提供）

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