高雄市愛之船慈善會揪團行善到澎湖

澎湖縣政府參議陳毓如頒發榮譽縣民證給高雄愛之船慈善會理事長顏清吉。（記者劉禹慶攝）

2025/04/27 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄市愛之船慈善會慈航列車今（27）日抵澎湖，3天慰助之旅首站到馬公市朝陽社區，澎湖縣政府參議陳韻如頒發榮譽縣民證給理事長顏清吉及各贊助團體感謝狀，並將專船前往望安鄉花嶼、將軍嶼等及七美鄉，慰助地方民眾和學生，受惠民眾300戶。

此次高雄市愛之船慈善會偕同社團法人高雄市社福慈善總會、高雄市林園武聖宮慈善會等相關慈善團體，由愛之船慈善會理事長陳建福和社福總會副理事長劉水成與各友會社團幹部志工一行43人跨海蒞澎，展開3天慈善文化慰助活動，澎湖縣議員蘇陳綉色、呂黃春金及馬公市長黃健忠等人都到場致意。

請繼續往下閱讀...

理事長陳建福表示，愛之船慈善會源自台灣國際造船公司員工1980年5月到澎湖旅遊結緣，在歷屆理事長和理監事、志工傳承延續至今43週年從未間斷（僅2020、2021年因疫情停辦），足蹟遍及各鄉市及各偏遠離島多次，隨著會務成長，無論在慰助對象人數、服務層面擴展範圍、物資逐年提升。

高雄市愛之船慈善會回顧走過43週年，由慰助各鄉市社區清寒民眾，並自2010年起由時任理事長陳進發發起成立「學生圓夢基金」，除贊助清寒學生畢旅及深化學校重點教育，同時致送國中小學校營養午餐米糧和麵食及關懷清寒學生慰助。此行將前往望安鄉花嶼國小（台灣地理最西島嶼）、將澳國中、將軍國小及七美鄉七美國中、七美國小、雙湖國小等6校，發放學校學生圓夢基金各1萬元共6萬元。

馬公市長黃健忠、澎湖縣議員蘇陳綉色、呂黃春金等人，都到場向慈善團體致意。（記者劉禹慶攝）

高雄市愛之船慈善會抵澎，慰助澎湖弱勢民眾。（記者劉禹慶攝）

高雄愛之船慈善會與各慈善團體，接受澎湖縣政府頒發感謝狀。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法