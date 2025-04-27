砸傷人車！ 北市多棟大樓外牆如不定時炸彈 近6成須修未修

台北市議員何孟樺指出，在大樓外牆安全檢測已申報案件中，有高達近6成須修繕而未修繕。（資料照，北市建管處提供）

2025/04/27 13:26

〔記者林承鴻／台北報導〕上月台北市發生大樓外牆混凝土雨庇掉落砸傷行人、車輛的事件，議員何孟樺點名台北市21棟5年內發生2次以上外牆剝落事件的大樓，有的多次剝落卻未納入強制申報範圍；而已申報案件中，更有高達近6成須修繕而未修繕。都發局及建管處表示，會研議相關加碼補助方案，增加民眾更新或修復牆面的誘因。

何孟樺指出，在已完成申報的412件外牆安全檢查案件中，高達233件，近6成被判定為「須修繕」，但部分案件早在4年前就已申報為「須修繕」，至今仍未完成改善。何孟樺質疑，若申報後未能有效督導修繕，外牆安全申報制度的意義何在，要求建管處應強化申報後的督導查核。

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建管處回應，已針對已申報但經評定需修繕的建築物，於4月22日發函管理委員會，要求在6月30日前完成修繕報備，或敘明理由並提出具體事證申請外牆修繕展延。

何孟樺也指出，過去5年內台北市共有21棟大樓發生2次以上外牆剝落事件，部分大樓甚至在不到1年的時間內發生多次，批評建管處未確實落實危險建築物的申報要求。何孟樺進一步指出，由於現行強制申報的規定主要針對商業區屋齡較高且達11樓層的建築，這些多次發生剝落事件的建築，有部分因而不在強制申報範圍內。

針對21處外牆磁磚剝落事件，台北市建管處回應，這些建築物皆屬D、E級潛在危險等級，已依法列管，並要求於期限內完成修繕。經查，其中19件已完成修繕並通過備查，僅2件目前尚未屆期、仍在修繕中。建管處處長虞積學也說，已要求把過去發生多次外牆剝落的建築物重新清查一遍。

針對上述問題，何孟樺總結，現行的修繕補助機制門檻高、補助金額低，導致許多老舊公寓無力負擔維修成本。因此，她呼籲都發局應統整建管處與更新處共同研議，針對公安疑慮被評定為D、E級別的案件，以及申報結果為「須修繕」的案件，提供加碼型補助方案，以增加所有權人進行更新或修復牆面的誘因。

都發局局長簡瑟芳及建管處處長虞積學皆同意將議員的建議帶回研議，並承諾會努力改善外牆安全管理機制，保障市民的安全。

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