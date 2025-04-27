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    驚！ 一隻接一隻闖雞舍偷蛋吃 台南養雞戶1週抓3蛇最大尾2米長

    這隻長達2米的臭青母，又肥又大，遠比一般人身高還長。（鄭琨諺提供）

    這隻長達2米的臭青母，又肥又大，遠比一般人身高還長。（鄭琨諺提供）

    2025/04/27 13:24

    〔記者蔡文居／台南報導〕暑氣炎熱，蛇類頻繁出沒。台南市一戶養雞人家，最近出現大蛇一隻接一隻闖入家裡的雞舍偷吃雞蛋，在短短1星期內，共捕獲了3隻蛇，全都是臭青母，每隻又肥又大，長度都在1米以上，其中最大1隻長達2米，讓飼主嚇壞了，不禁納悶「蛇怎麼這麼多？」

    蛇類達人鄭琨諺表示，飼主家住安南區什二佃，養了一籠蛋雞下蛋，最近發現家裡雞舍的雞蛋經常不翼而飛，求助他協助，他建議飼主裝設監視器後，發現偷蛋賊原來是蛇，只要飼主一發現蛇蹤，立即通知他前往幫忙抓蛇。

    說來有點誇張，短短1星期，竟然跑來3隻蛇偷蛋吃。第1隻長達1.7米，第2隻1米，接二連三出現大蛇，讓飼主嚇壞了。上週五晚上，飼主又發現蛇蹤，鄭琨諺獲報立即趕往捕捉，順利捕獲第3隻。

    鄭琨諺說，這隻長達2米，非常肥大，比他身高還要長，隨後帶往野外野放。他捕獲的3隻蛇，全都是臭青母，又稱王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食。尤其喜歡吃雞蛋，他過去曾經遇過臭青母為了偷吃蛋，一次同時有3隻掛網被捕。

    南市農業局森保科長朱健明表示，節氣驚蟄過後，天氣逐漸炎熱，蛇類出沒原本就會比冬季多。台南市去年1整年共捕獲5967隻蛇，今年截至4月15日止，共捕抓538隻蛇，數量與過去同期相較，並沒有特別多。

    是臭青母，又稱王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒。（鄭琨諺提供）

    是臭青母，又稱王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒。（鄭琨諺提供）

    蛇類達人鄭琨諺1週同一地方捕獲3隻蛇，這隻長達2米，非常肥大，比他身高還要長 。（鄭琨諺提供）

    蛇類達人鄭琨諺1週同一地方捕獲3隻蛇，這隻長達2米，非常肥大，比他身高還要長 。（鄭琨諺提供）

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