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    食物嘉年華！假日行動餐車市集齊聚碧潭 嚐美食、賞美景一次滿足

    行動餐車市集匯集各式特色美食，包括現烤披薩、炒麵麵包、熱狗堡、壽司、炸物烤串等美食。（圖由新北觀旅局提供）

    行動餐車市集匯集各式特色美食，包括現烤披薩、炒麵麵包、熱狗堡、壽司、炸物烤串等美食。（圖由新北觀旅局提供）

    2025/04/27 13:27

    〔記者陳奕劭／新北報導〕碧潭餐飲遊憩區營運合約已於今年2月屆滿，為避免服務中斷，新北市政府在碧潭推出假日行動餐車市集，每週六設於碧潭吊橋西岸旁平台，每週日則在碧潭東岸廣場登場，提供遊客多元美食與便利服務，吸引民眾漫遊碧潭、享受美食與自然風光。

    市府觀光旅遊局表示，碧潭餐飲遊憩區今年2月合約期滿，新營運團隊尚未進駐，為維持服務品質，市府協調行動餐車進駐碧潭，讓碧潭假日依然熱鬧非凡；碧潭東岸二階餐飲遊憩空間招商案也於4月23日完成投標，共吸引3家廠商參與。市府將儘速審查，並與廠商確認程序，期望未來營運團隊到位後，打造更優質的餐飲與遊憩環境。

    觀旅局指出，行動餐車市集匯集烤披薩、炒麵麵包、熱狗堡、壽司、炸物烤串、冰淇淋、咖啡及茶飲等各式美食。農夫市集每週日在提供在地新鮮農產，讓民眾逛市集同時，也能輕鬆體驗健康飲食與友善農業。

    觀旅局補充，除了美食市集，碧潭還有天鵝船、和美山步道及螢火蟲生態景點等自然與人文兼具的休閒資源，歡迎假日走訪碧潭，感受自然與美食交織的悠閒時光，留下美好回憶。

    行動餐車進駐碧潭，以無縫接軌方式維持景區服務品質。（圖由新北觀旅局提供）

    行動餐車進駐碧潭，以無縫接軌方式維持景區服務品質。（圖由新北觀旅局提供）

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