彰化5所縣立完全中學配外師、全英語授課 免托福雅思申請美國大學

彰化縣5所縣立完全中學與美國加州州立大學聖馬可斯分校合作，每學期安排30小時全英語上課，讓學生體驗全英語上課的環境。（圖縣府提供）

2025/04/27 13:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕要跟世界接軌，彰化也拚了！彰化縣5所縣立完全中學包含彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中、田中高中，全面升級國際化，縣府不僅讓每校配置1名駐校外師，還與美國加州州立大學聖馬可斯分校（CSUSM）合作，每學期安排30小時全英語上課，學生不用出國，就能和外國老師一起練英文！

縣府指出，全球化時代來臨，讓孩子具備跨越國界的學習力勢在必行。從2023年6月起，彰化縣與CSUSM簽署國際教育合作備忘錄，展開一連串交流合作，除了課堂學習外，也提供遊學營、跨文化交流等機會，幫助學生拓展國際視野，提升未來競爭力。

請繼續往下閱讀...

為了讓雙方合作更緊密，縣府補助5校打造全新國際視訊教室，並安排每校1名駐校外師，與美方教師線上同步教學。學生每學期參加30小時全英語線上課程（IEP），課堂上由線上美國老師授課，駐校外師則在現場協助，強化學生英語聽、說、讀、寫的能力。

成績達標還能有額外福利！縣府說，IEP課程期末檢測若達到4級以上，不用考托福或雅思，就能直接申請CSUSM條件式入學。到目前為止，已經有55位學生拿到課程證書，其中6位學生達到美國條件式入學標準，還有1位學生已經可以直接申請大學學程。

除了平時課程，暑假也有好康。5校學生可以到CSUSM參加暑期遊學營，實地體驗美式學習，還能拿到學習證書、國際志工證書，為未來升學或留學加分。縣府更直接補助3萬元遊學費，讓想出國的孩子們，少花錢、多圓夢。

5所縣立完中近年辦學表現也相當出色。彰化藝術高中、二林高中雙雙獲得教育部閱讀磐石獎，拳擊、棒球國手屢屢在國際賽事大放異彩；在學術競賽方面，學生在科展、小論文、專題發表和國際發明獎也頻頻得獎，升學成績同樣亮眼，田中高中和和美高中學生分別透過繁星計畫錄取台大電機系、台大法律系，年年都有學生進軍台清交成等頂大，表現一點也不輸明星高中。

縣府教育處指出，今年5月27日優先免試入學開始報名，6月20日選填志願，想選對學校、讓自己未來發光，就不要錯過就近在家鄉升學，還能同步挺進國際，跟世界接軌的機會！

彰化縣5所縣立完全中學的學生可以到美國參加暑期遊學營，實地體驗美式學習，還能拿到學習證書、國際志工證書，為未來升學或留學加分。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法