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    大北門區社福綜合大樓動土 打造溫暖照護網

    大北門區社福綜合大樓規劃公設民營托嬰中心及婦女中心、親子悠遊館、社會福利服務中心，預計2026年完工啟用。（社會局提供）

    大北門區社福綜合大樓規劃公設民營托嬰中心及婦女中心、親子悠遊館、社會福利服務中心，預計2026年完工啟用。（社會局提供）

    2025/04/27 13:07

    〔記者王涵平／台南報導〕大北門區社福綜合大樓今日動土，規劃公設民營托嬰中心及婦女中心、親子悠遊館、社會福利服務中心，打造溫暖照護網，預計2026年完工啟用。

    台南市長黃偉哲等地方各界出席動土典禮，黃偉哲表示，社福綜合大樓將為大北門地區提供多項社會福利服務，期盼如期如質完工。

    南市社會局表示，大北門區社會福利綜合大樓將規劃設置公設民營托嬰中心、婦女中心、親子悠遊館及社會福利服務中心，布建「幼托一條龍」的福利措施，專為服務大北門區脆弱家庭而設。

    基地緊鄰學甲區市立幼兒園，家長可在托育、親子活動與婦女課程間靈活接送與使用，形成完善的家庭支持網絡。

    社會局指出，大北門區社會福利綜合大樓由社會局向衛福部爭取前瞻計畫補助3068萬7000元，市府自籌4953萬1000元，興建費用合計達8021萬8000元。規劃興建3層樓，1樓設置公設民營托嬰中心及婦女中心，提供受托兒童獲得充分發展學習活動及遊戲，預計收托人數36名未滿2歲嬰幼兒日間托育服務；2樓設置親子悠遊館，供0-4歲幼兒及家長共學、共遊的活動空間；3樓設置社會福利服務中心，服務大北門區脆弱家庭，以縮短社會福利輸送。

    社會局表示，台南市目前已有17處公共托育機構營運中，包含七股區等13處社區公共托育家園及4處公設民營托嬰中心，另預計今年底將再增白河區、善化區及永康區等3處新公托。

    大北門區社福綜合大樓今日動土，規劃公設民營托嬰中心及婦女中心、親子悠遊館、社會福利服務中心，打造溫暖照護網，預計2026年完工啟用。（記者王涵平攝）

    大北門區社福綜合大樓今日動土，規劃公設民營托嬰中心及婦女中心、親子悠遊館、社會福利服務中心，打造溫暖照護網，預計2026年完工啟用。（記者王涵平攝）

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