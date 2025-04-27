清華創校114週年校慶 4系校友合捐7500萬元

全台第一個大學光舞社團在校慶大會上表演，以光影藝術展現清華學生的創意與活力。（圖由清大提供）

2025/04/27 13:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學今天慶祝創校114週年暨在台建校69週年校慶，以「清華與我」為校慶主題，串聯不同世代清華人的記憶與創新。旺宏館穿堂的互動裝置成為校慶焦點，以全球清華校友會分布地圖為背景，搭配巧思設計的翻翻牌。其中一道問題牌面「清華最重要的人是誰？」，翻開後是一面鏡子，象徵「你就是清華最重要的人」，巧妙呼應今年校慶主題，鼓勵每一位參與者與清華產生連結、共創故事。

清華大學校長高為元與4位傑出校友及校友總會理事長陳立白一同踩動自行車社學生修復的二手腳踏車，校友地圖上連結全球各地校友會的彩色燈條也適時亮起，象徵清華人懷抱永續理念一起同行，騎向更精彩的未來。

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畢業50年的1975級核工、物理、化學、數學系所校友代表一同在校慶大會上，將4系校友合力募得的7500萬元捐贈給母校，將用於包括核工系校友支持成功湖整治並命名西北廣場為「NE75廣場」，同時支持清華硼中子捕獲治療發展基金及永續核能教育與發展基金；化學系校友則捐助化學館外牆與室內整修工程；物理系校友協助更新系館「機械工廠」設備；數學系校友也捐助包含系友會獎助學金、清寒與急難救助金，及王懷權教授紀念獎學金等多項助學基金。

化工系碩二生趙繼群為今年校慶特別創作樂曲《清•夢》，並由18位音樂系學生在校慶大會合奏。趙繼群大學時雙主修音樂與化工，是清華跨領域多元學習的代表。他說，《清•夢》正是融合科學與人文特質的作品。光舞藝術社也在校慶大會中表演。最後由清華校友合唱團獻唱《You Raise Me Up》，並帶領全場齊唱校歌，凝聚跨世代清華人情感。

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