山中教堂！ 瑞芳動物之家重建啟用 侯友宜：可作校外教學、觀光公車站點

瑞芳動物之家拆除重建啟用，毛寶貝可在草地上自由奔跑。（記者董冠怡攝）

2025/04/27 13:14

〔記者董冠怡／新北報導〕瑞芳動物之家負責收容管制瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的浪浪，但因建物老舊拆除重建，建築師陳威翰表示，園區由互動教育棟、醫療行政棟與犬舍空間組成，建築高度低於12公尺，搭配山簷屋頂，與山林共存，不單只是收容所，也是動物與人類休憩、療癒的秘境；市長侯友宜今天主持啟用儀式說，新落成的動物之家宛如教堂，翻轉過往印象，是中央、地方攜手合作的重要成果。

侯友宜指出，原先的建物已有30餘年歷史，市府動物保護防疫處2021年著手規劃原地拆除重建，工程經費1億260萬元，中央補助4578萬元、地方自籌5682萬元，4月啟用後，一次可收容150隻犬貓、一年最大認養量能約1000隻犬貓，並且分流動線，動物使用、人員營運、民眾參觀互不干擾，可作校外教學出遊景點、觀光公車可在此設站。

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陳威翰說明，園區空間安排以人性化、動物舒適性為主軸，針對「房客」犬貓需求劃分專屬居住空間，設置二處開放式綠帶活動區，盡情奔跑、曬太陽，學習與人互動；建築性能方面，導入綠建築理念，犬、貓舍配有空氣品質、溫濕度監測系統、排風球、低輻射節能玻璃等，讓空氣流通、自然光灑入，另設大容量蓄水池與滯洪沉砂池，穩定供水。

農業局長諶錫輝說，建物外觀以「家」的概念出發，斜屋頂造型呼應山區地貌，採用紅磚、木紋磚及植生牆等溫潤材質，同時加強室內吸音降噪，設計期間邀集美國動物收容所建築師路易斯（Heather Lewis）、台灣防止虐待動物協會討論規劃，讓這座「山中小屋」在收容功能之外，融入生命教育理念。

動保處長楊淑方提到，此外還有「誓言牆」，提供飼主記錄迎接新家庭成員的喜悅時刻，宣達「認養不棄養」的理念；為了鼓勵民眾認養新北市動物之家毛寶貝，今年加碼認養萬金禮，可獲得新北幣、保健品、飼料、輔具等價值萬元好禮。

貓舍的貓跳台，增加貓咪生活環境豐富性和探索性。（記者董冠怡攝）

瑞芳動物之家27日舉行啟用儀式。（記者董冠怡攝）

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